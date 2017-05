Se billedserie Der blev blandt andet spillet Afrikas Stjerne, da Spillopperne Efterværn i samarbejde med Q-net holdt spilleaften. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Et pusterum fra en ellers hård tilværelse

Roskilde - 28. maj 2017 kl. 18:38 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Veronica Bergman Nibe smiler ved tanken om børnenes reaktion, da hun for nogle uger siden tegnede Elsa fra Frost for en flok børn, der for nylig er flyttet væk fra et krisecenter.

- Vil du ikke tegne en til mig? havde børnene tryglet hende - og det er oplevelser som denne, der gør, at Veronica Bergman Nibe bliver ved med at være frivillig i Spilopperne Efterværn på femte år.

Tilbuddet, der er et samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors og Q-net, henvender sig til kvinder og børn, der står i en udsat livssituation, eksempelvis hvis de er flyttet fra et krisecenter, men stadig har brug for støtte, eller hvis kvinderne har været igennem en hård skilsmisse eller kæmper med ensomhed.

- Jeg kan give dem smil på læberne en enkelt dag og et pusterum fra en ellers hård tilværelse, siger Veronica Bergman Nibe, der har været frivillig i Spillopperne Efterværn i snart fem år.

Kvinderne, der har brudt med en tilværelse med psykisk og fysisk vold, inden de kom på krisecenter, står stadig overfor store udfordringer, når de skal starte på en frisk i tiden efter krisecentret, og det er her, de frivillige i Spillopperne Efterværn kan give en hånd med, når de afholder arrangementer for kvinderne og deres børn et par gange om måneden.

Imens Veronica Bergman Nibe spiller brætspil og tegner med børnene, får mødrene tid til at skabe sig et netværk med andre kvinder, der ligesom dem selv skal bygge en tilværelse op på ny efter at have forladt krisecentret.

- Vi underholder børnene ved siden af - for det kan være svært for kvinderne at tale om de her ting, imens deres børn er tilstede, forklarer Veronica Bergman Nibe, der også har oplevet, at børnene kan have mén efter tiden på krisecentret.

Veronica Bergman Nibe ser sig selv som det kreative indslag, når hun hækler, broderer og maler med børnene, men hun ved også, hvad det er familierne kæmper med, for hun har selv boet på krisecenter som ganske ung ad to omgange. Hun er derfor klar over, at tiden efter krisecentret ikke altid er nem.

- Min mor har altid sagt, at den sværeste tid er bagefter, når man står alene - hun havde ikke nogen overhovedet, fortæller den 26-årige kvinde, som er opvokset med en far, der udøvede psykisk vold mod Veronica, hendes mor og tre søskende.

Ud over Spilloperne Efterværn, har Ungdommens Røde Kors også Spillopperne, hvor frivillige sørger for at arrangere aktiviteter for børn direkte på krisecentrene. Ønsker man at blive frivillig hos Spilopperne og Spilopperne Efterværn, skal man kunne afsætte to til tre timer to gange om måneden til at lave aktiviteter sammen med børnene.

