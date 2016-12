Se billedserie Selv om Erik Harbo blev pensioneret fra Det kgl. Teater i 2000, optræder han stadig, blandt andet med Bellman-sange. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Erik fik sin kongelige debut for 50 år siden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erik fik sin kongelige debut for 50 år siden

Roskilde - 29. december 2016 kl. 16:25 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 50 år siden fik Erik Harbo fra Roskilde sin debut som operasanger på Det kongelige Teater, og i den anledning er der udsendt en CD med klassiske optagelser fra hans yngre dage.

Erik Harbo var operaelev på Det kgl. Teater, da han som 29-årig fik mulighed for at medvirke i Richard Strauss' opera »Salome«, der på det tidspunkt ikke havde været opført herhjemme siden 1919. Premieren fandt sted den 29. december 1966 og er dermed datoen for hans debut.

- Det var spændende for mig at være med, selv om det var et lille parti. Vi var fem sangere, der skulle være fem jøder, som skældte ud på Herodes, og jeg skulle synge den højeste tenorstemme. Mange år senere kom jeg selv til at synge rollen som Herodes, siger han.

Erik Harbo blev færdiguddannet året efter, i 1967, og blev tilbudt en plads i operakoret.

- Det tog jeg imod med kyshånd, men jeg fik hurtigt tilbudt en masse roller, så efter to år sagde operachefen til mig: »Nu må vi hellere engagere dig som solist, for du er alligevel aldrig med i koret«, husker han.

Det blev til i alt 34 år på Det kgl. Teater, inden Erik Harbo gik på pension i 2000. I dag optræder han stadig som sanger, men også som foredragsholder, idet han siden 1989 har været formand for Blicher-selskabet.

Ved siden af 50-års jubilæet for debuten er det også 45 år siden, Erik Harbo vandt Foreningen Nordens konkurrence for unge sangere i Danmark, og 40 år siden at hans første LP »Erik Harbo synger viser og sange« udkom.

relaterede artikler

Operasanger har fået sine sange tilbage 17. november 2011 kl. 14:44