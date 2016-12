Formanden for udvalget for vækst, erhverv og globalisering, Lars Lindskov (K), havde hele udvalget bag sig i ønsket om en bagatelgrænsen på 500.000 kroner, men i sidste ende sprang Socialdemokraterne i målet, og så blev grænsen 300.000 kroner. Det er at pisse på erhvervslivet, mener Lars Lindskov.

Erhvervsvenligheden får et nøk

Roskilde - 22. december 2016 kl. 15:47 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremover bliver det lidt lettere mere attraktivt for håndværksmestre at påtage sig mindre opgaver for Roskilde Kommune.

Det er resultatet af, at der nu bliver indført en bagatelgrænse for, hvornår der skal stilles sikkerhed, så arbejdet kan blive gjort færdigt, selv om entreprenøren skulle gå konkurs undervejs.

Hidtil har virksomhederne skullet stille garanti ved enhver opgave, men ved et møde i oktober mellem håndværksmestre og byrådet blev kommunen gjort opmærksom på, at garantistillelsen var et af punkter, de selvstændige oplevede som belastende.

Spørgsmålet blev taget op af udvalget for vækst, erhverv og globalisering, hvor erhvervslivet også er repræsenteret, og derfra kom forslaget om en bagatelgrænse, så garantistillelse for entrepriser under en halv million kroner kunne droppes.

Grænsen bliver imidlertid ikke så høj, som erhvervslivet ønskede. S, EL, SF og R var nemlig enige om, at den skal ligge ved 300.000 kroner, og det fik de blå partier op i det røde felt.

- Man pisser erhvervslivets repræsentanter op og ned ad ryggen, og for mig er det mangel på respekt for det, man står og siger på et møde og ude i byen. Socialdemokraterne skulle prøve at sætte handling bag ordene om, at man vil være erhvervsvenlig og så vise det i praksis. Det er ikke Hjallerup Marked, hvor én siger »500.000 kroner!« og man så svarer »Arrrh... 300.000!« sagde Lars Lindskov (K).

