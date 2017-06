Direktør Jens Müller ønsker en forlængelse af Erhvervsforums aftale med kommunen, så de kan klare skærene i tilfælde af, de taber udbuddet af erhvervs- og turismeservice. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Erhvervsforum vil sikres mod tabt udbud

Roskilde - 08. juni 2017

Den kommunale turist- og erhvervsservice bliver sendt i udbud, og dermed risikerer Erhvervsforum at miste opgaven, som vil indbringe 3,3 millioner kroner for de kommende tre år.

Hvis det sker, ser erhvervsforeningen et problem for sig, som får dem til at bede kommunens erhvervsudvalg om en forlængelse af deres nuværende aftale med op til seks måneder. Udbuddet bliver nemlig først afgjort til oktober, og så kan Erhvervsforum ikke nå at opsige lokaler og medarbejdere i tide til årsskiftet.

Erhvervsforum var kun et erhvervsnetværk med en halvtidsansat sekretær, før man også påtog sig kommunale opgaver og opbyggede en organisation til formålet. Derfor mener direktør Jens Müller også, at det er rimeligt at få tid til at lukke ned igen.

- Kommunen ved godt, at vores organisation er formet alene for at kunne levere på denne her partnerskabsaftale. Vi havde ikke et setup, vi bare kunne skalere op, så hvis ikke vi har partnerskabsaftalen, skal vi tilbage til at være det, vi var før. Så skal vi ikke have kontorer og ikke have medarbejdere, siger Jens Müller.

Han tilføjer, at hvis bare kommunen havde været ude i bedre tid og afgjort udbuddet et halvt år, før det træder i kraft, ville det ikke være noget problem at afvikle det hele i tide.

Men hvis Erhvervsforum allerede nu skal berede sig på muligheden for at tabe, skal de opsige syv fuldtidsstillinger med den risiko, at medarbejderne er væk inden årets udløb, så Erhvervsforum ikke kan udføre deres opgaver.

- Når nu man ikke har nået at få prioriteret det fra kommunens side og lavet et udbud, som kunne afsluttes inden sommerferien, synes jeg, det er rimeligt, at vi laver en aftale, der gør, at man kan levere frem til 31. december, siger Jens Müller.

Ifølge direktøren behøver en forlængelse slet ikke at koste de 1,6 millioner kroner, som erhvervsudvalget får oplyst, at et halvt års overlap med en ny udbyder vil koste. Det kan klares for nul kroner, hvis Erhvervsforum får en forlængelse fra den dato, udbuddet bliver afgjort, og en ny operatør først træder til et halvt år efter afgørelsen.

Udvalget for vækst, erhverv og globalisering tager stilling til Erhvervsforums forlængelse fredag.