Ifølge lokalplanens paragraf 6.2 skal nye bygninger have rejsning. Annie Larsen mener dog, at muligheden for at benytte paragraf 6.3 bliver overset, og at kommunen dermed kommer til at tvinge byggerier igennem, som er højere end nødvendigt.

Er det bedre at genere folks udsigt end at bygge flade tage?

Når en bygherre ønsker at bygge hus med fladt tag, og når de omkringboende deler ønsket, fordi et tag med høj rejsning ville berøve dem en del af deres udsigt over fjorden - skal kommunen så forhindre, at huset får fladt tag?

I lokalplanen for området står, at nye huse skal have en taghældning mellem 25 og 50 grader. Der står imidlertid også, at kommunalbestyrelsen kan tillade mindre taghældninger, og dén paragraf bør bruges, hvor det er fornuftigt, mener Venstres Annie Larsen, der har rejst spørgsmålet i byrådet.

- Lokalplanen krav om taghældning er jo besluttet for at sikre, at de bagvedboendes udsigt ikke bliver forringet. Når bygherren ønsker et fladt tag, og når naboerne også ønsker det, virker det helt uforståeligt, at kommunen står fast på, at der skal bygges et tag med hældning. Det er ikke sund fornuft. Jeg vil kalde det smagsdommeri. For min skyld behøver man slet ikke at lave lokalplanen om, for den indeholder allerede mulighed for at give dispensation. Men vi behøver en anden praksis for, hvordan lokalplanen bliver administreret, så man tager fornuftige hensyn og giver dispensation i de sager, hvor det er i alle interesse, siger Annie Larsen.