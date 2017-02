Enhedslistens spidskandidat ved det forrige kommunalvalg, Jonas Paludan, skal være far igen og ønsker derfor ikke at sidde i byrådet i den kommende periode. Her ses han sammen med partiets politiske ordfører Pernille Skipper ved et møde i Byens Hus i efteråret.

Enhedslisten-profil træder et skridt tilbage

Efter at have siddet i Roskilde Byråd for Enhedslisten i seks år og været formand for klima- og miljøudvalget i den seneste periode har Jonas Paludan besluttet sig for at træde et skridt tilbage.

- Jeg har nemlig den store glæde at blive far igen til sommer. At have tid og mulighed for at tage mig af mine egne børn er noget, som jeg vil prioritere - og det mener jeg egentlig også, at jeg selv og min familie har fortjent. At kunne få arbejde, kommunalpolitik og familie til at gå op i en højere enhed er svært. Det vil enhver kommunalpolitiker med små børn kunne skrive under på. Derfor vælger jeg i en periode af mit liv at sikre mig mere tid til familien - og det ser jeg frem til, siger Jonas Paludan i en pressemeddelelse.