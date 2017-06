Endelig! En sankthansaften der gik efter planen

Efter at vejret to år i træk havde været på tværs, lykkedes det at gennemføre sankthansaften i Byparken som planlagt.

Og straks fik man flashback til de seneste to års sankthansaftener i Byparken. I 2015 lykkedes det aldrig at få ild i bålet efter et par regnfulde dages optakt. Det fik man til gengæld sidste år, men da stod det ned i stænger i sådan en grad, at det kun var et fåtal, som blev tilbage for at overvære det.