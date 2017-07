Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Endelig: 13 mio. kr. til Viby Station

Roskilde - 04. juli 2017 kl. 12:50 Af Lars Kimer

Fem års kamp for at få skabt ordentlige adgangsforhold ved Viby Station ser ud til at være afsluttet. Opgangen fra tunnelen er mildest talt ikke tidssvarende og er faktisk helt ubrugelig for folk, der ikke kan bruge en trappe, skriver DAGBLADET Roskilkde.

Men nu har staten bevilliget 6,5 millioner kroner til at få forbedret forholdene. De kommer dog først efter, at Roskilde Kommune har meddelt staten, at kommunen stod klar med egne 6,5 millioner kroner til projektet.

Kommunens bidrag kommer på trods af, at det egentlig er statens opgave, via Banedanmark, at sikre de ordentlige adgangsforhold.

- Det her er en rigtig god nyhed, som vi ser frem til at få ført ud i livet. Vi har ventet længe på staten i denne sag, og det må mane til lidt eftertanke, at det tager så mange år for staten at finde ud af, hvad de skal mene om en så relativt lille anlægssag, siger borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen (S).

