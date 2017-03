Se billedserie Der blev bukket mange nakker på den nyindviede gangbro lørdag. Et større følge var med på fugletur ved Gundsømagle Sø, hvor der lød masser af fuglefløjt. Foto: Kristian Jørgensen

En særlig indvielse af en særlig gangbro

Roskilde - 06. marts 2017 kl. 09:31 Af Kristian Jørgensen

Det var et rørende øjeblik, da Britta Overgaard Jensen lørdag formiddag kunne klippe den røde snor som bevis på, at en 300 meter lang gangbro ved Gundsømagle Sø nu er klar til at blive indtaget af offentligheden.

Gangbroen har fået navnet Ivans Sti efter Ivan Olsen, uden hvis ihærdige insisteren den aldrig var blevet til noget. Ivan Olsen døde af kræft for et par år siden, men inden da nåede han at blive gift med sin udkårne, Britta Overgaard Jensen, på engen ved deres elskede Gundsømagle Sø.

- Han var fuglenørd ud over alle grænser og gik rigtig meget her. Han var herude flere gange om ugen i en periode for at tælle fugle, siger Britte Overgaard Jensen med et blødt smil og et par øjne, der holder vandet tilbage.

Ivan OIsen insisterede på en ny gangbro, da den gamle var blevet for udtjent og usikker og de andre i arbejdsgruppen for Gundsømagle Sø var ved at give op, fordi det ville koste en formue at udskifte den.

Fugleværnsfonden, der har reservatet ved Gundsømagle Sø, lod sig overbevise om, at der var brug for en ny gangbro, og fandt den halve million kroner til formålet i mærskfonden.