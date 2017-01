Badminton Roskildes 1. og 2. hold i fælles kampråb.

En god uge for Badminton Roskilde

Roskilde - 30. januar 2017 kl. 18:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været en rigtig god uge for Badminton Roskilde. For nogle dage siden fik klubben besked om, at Roskilde Kommune endelig har købt H.B.K. Hallen i Himmelev, så klubbens mange medlemmer snart igen kan spille i hallen.

Lørdag skulle de bedste seniorhold så spille deres første kampe i slutspillene om op- og nedrykning. I slutspillet om oprykning til 2. division skulle Badminton Roskildes 1. hold møde Slagelse.

Badminton Roskilde kom glimrende fra start, da holdet vandt begge damesingler i to sæt og 2. mixdouble i tre sæt. Dermed var holdet foran 3-1 efter 1. runde.

Som sædvanlig var Badminton Roskilde favoritter i herresinglerne. Herrerne stod for presset, og kun holdets 3. herresingle Jeppe Theisen tabte knebent i tre sæt. Dermed var stillingen 6-2 til Badminton Roskilde før de afgørende doubler.

Damedoublerne gjorde arbejdet færdigt. Først vandt 2. damedouble med Petra Ulriksen og Olivia H. Mikkelsen i to sæt, og siden vandt 1. damedouble med Rikke Madsen og Julie Frost Andersen i tre sæt. Dermed var stillingen 8-2, og Badminton Roskilde havde sikret sig alle tre point.

Herredoublerne havde nu kun kosmetisk betydning. Det blev til en enkelt sejr af tre mulige, da 1. herredouble med Patrick Seitzberg og Kristian H. Kræmer vandt i to sæt. Den samlede sejr blev på 9-4. Holdet er aktuelt på 4. pladsen i slutspillet og skal krybe en plads op i de resterende tre kampe for at få adgang til en play-off kamp.

I Danmarksserien spiller Badminton Roskildes 2. hold for at undgå nedrykning. Holdet fik en rigtig god start, da man besejrede Skælskør 9-4. Dermed fører holdet fortsat slutspillet om at undgå nedrykning fra Danmarksserien.

Badminton Roskildes 3. hold vandt overraskende 7-6 på udebane over Slagelses 2. hold. Dermed fik holdet en god start i slutspillet om oprykning til Sjællandsserien.