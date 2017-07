Se billedserie 15-årige Max Fenger er årets ungdomsspiller i FC Roskilde. Han spiller på U17-holdet, hvor han har 10?er-rollen og er den, som skal skabe chancerne for de andre. Foto: Kim Rasmussen

En dag uden træning giver ham dårlig samvittighed

Roskilde - 18. juli 2017 kl. 17:46 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man i forvejen træner fire ud af ugens fem hverdage og spiller kamp i weekenden, skulle man tro, at det var tid til at hvile stængerne i sommerferien. Men 15-årige Max Fenger har i stedet trænet for sig selv i sin ferie, for sådan er det, når man vil nå til tops inden for sin idræt.

Den indstilling har indtil videre ført til en stamplads på FC Roskildes U17-hold og titlen som årets spiller i hele ungdomsafdelingen.

- Jeg prøver at træne hver dag i sommerferien. Jeg har vænnet mig til det, og min motivation er, at jeg gør det for at blive bedre. Jeg får dårlig samvittighed, hvis jeg har en dag, hvor jeg ikke træner, siger han.

Titlen som årets ungdomsspiller i FC Roskilde ser han som et skulderklap, men den kom også som en stor overraskelse.

- Det kom som lidt af et chok. Jeg havde troet lidt på, at jeg godt kunne blive det for min egen årgang, men jeg havde slet ikke forestillet mig, at jeg ville blive kåret som den bedste i hele ungdomsafdelingen, siger han.

U17-spillerne træner mandag, tirsdag, torsdag og fredag og spiller kampe i weekenden, så onsdagen er den eneste reelle fridag i hverdagene. Men den bruger Max Fenger på at selvtræne eller styrketræne.

I dette skoleår har han også deltaget i morgentræning tirsdag og torsdag, selv om han ikke har gået i en talentklasse, og det betød, at han gik glip af første lektion på Klostermarksskolen de to dage.

- Jeg fik lov af skolen til at være med, men jeg var så også den yngste til morgentræningen, siger han.

