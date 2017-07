Emilie starter ny balletskole i Roskilde

- Jeg kan virkelig godt lide at arbejde med mennesker. At se dem udvikle sig, lære og blive dygtigere. Specielt børn - og specielt helt små børn eller voksne begyndere. Jeg kan godt lide at følge deres udvikling, siger hun.

- For at man kan danse en serie, skal man bruge hjernen og kroppen samtidigt. For at benene bevæger sig med de rigtige trin i takt til musikken, kræver det øvelse. Og når man har fået succesoplevelsen, så forstå man, at man skal øve sig for at blive god til noget. Og det kan man bruge i alle sammenhænge, siger Emilie Holm Johansen.