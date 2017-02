Himmelev-Veddelev Gymnastikforening må lige tage til takke med utilstrækkelige springfaciliteter på forskellige adresser. Hvis et planlagt springcenter på Kildegården bliver udskudt, kan det blive fatalt for hele gymnastikken i Roskilde. Foto: Lars Kimer

Elitegymnastikken er truet på eksistensen af ankesag

Roskilde - 11. februar 2017 kl. 06:34 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan ødelægge hele springgymnastikken i Roskilde, hvis Roskilde Dampradio anker byrettens dom om, at de skal flytte ud af deres lokaler for at gøre plads til et nyt spring- og bevægelsescenter på Kildegården.

En anke kan skubbe hele byggeriet i over et år, og bliver fatalt ifølge flere foreninger, der skal bruge springcenteret.

- Konsekvensen kan blive, at vi simpelthen bliver nødt til at sende vores gymnaster videre til andre foreninger uden for kommunegrænsen, siger Anders Kaas fra Himmelev-Veddelev Gymnastikforening, der er presset af stor mangel på gymnastikfaciliteter og kun kan holde på medlemmerne med udsigt til et nyt springcenter i 2018.

Anders Kaas kalder situationen tragikomisk, fordi man har et finansieret projekt, talenter og trænere, men nu kan se det hele smuldre.

- Hvis ikke byggeriet går i gang nu, så risikerer man at ende med et topmoderne springcenter, men hvor alle de dygtige gymnaster og trænere er flygtet til foreninger uden for Roskilde Kommune, siger han.