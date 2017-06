Se billedserie Biltema får Elgiganten og Jysk som naboer i det kommende butikscenter mellem Bauhaus, motorvejen og Trekroner Station.

Elgiganten og Jysk flytter til Trekroner

Roskilde - 20. juni 2017 kl. 13:50 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kommende Biltema-butik, der skal opføres i Roskilde mellem Bauhaus og Holbækmotorvejen, får selskab af Elgiganten og Jysk, som flytter fra deres butikker på henholdsvis Københavnsvej og Ro's Have.

For nylig underskrev Daugaard Pedersen A/S og Roskilde Byråd en aftale om køb af en grund, hvor der skal opføres 15.000 m2 varehuse for Biltema, Elgiganten, Jysk og yderligere to-tre butikker ved Trekroner Station.

Elgiganten og Jysk har længe været på jagt efter udvidelsesmuligheder i Roskilde, og særligt Elgiganten, der længe har været vokset ud af sine nuværende lokaler på Københavnsvej, glæder sig til at rykke ind i det nye centerområde ved Trekroner.

- Vi har i flere år været på udkig efter større lokaler i Roskilde, og vi er meget tilfredse med, at det nu er lykkedes at finde netop de rammer, som vi har ønsket for vores nye varehus. Det bliver ganske enkelt et varehus helt i særklasse i Roskilde, siger administrerende direktør i Elgiganten, Peder Stedal.

Biltema planlægger at placere sit flagskib i området på grund af den centrale placering ved motorvej og midt på Sjælland. Varehuset bliver 8000 m2 eller cirka dobbelt så stort som det nuværende største varehus fra 2016.

Byggeriet sættes i gang allerede i starten af juli, og Daugaard Pedersen A/S, der har udviklet projektet, står ligeledes for totalentreprisen af både infrastruktur og bygninger.

I tilknytning til butiksområdet planlægger Daugaard Pedersen A/S ud over butikkerne at opføre op til 5000 m2 kontorer til køb eller leje.