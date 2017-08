Pianisten Frederik Brask er meget glad for, at han tog skiftet fra Peder Syv Skolen i Viby til musiktalentklassen på Østervangsskolen. Han er vokset som musiker, hvilket ikke bare skyldes den udvidede musikundervisning, men i høj grad også fællesskabet i klassen, hvor alle går op i musik med liv og sjæl. Foto: Thomas Olsen

Eleverne elsker deres musikboble

- Vi er lykkedes med at skabe et unikt miljø. Der er ikke andre steder, eleverne i den almindelige skoletid har mulighed for at bruge så meget tid sammen om musikken, siger Anders Hvidberg-Hansen, der underviser på Roskilde Musiske Skole og har hovedansvaret for musiktalentlinjen.