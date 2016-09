Se billedserie Line Christensen var en af de fem ernæringsassistenter, der dystede om at gå videre til danmarksmesterskaberne. Hun er snart færdig med sin uddannelse, så det var sidste chance, hvis hun skal nå at deltage, og hun endte da også med at gå videre til finalen i Aalborg. Foto: Frederik Cederskjold

Eleverne dyster om en plads til DM

Roskilde - 09. september 2016 kl. 15:01 Af Frederik Cederskjold Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev dystet blandt de studerende på ZBC Roskilde i går, da fem detailslagtere og fem ernæringsassistenter skulle præstere deres ypperste for at kvalificere sig til DM i Skills - danmarksmesterskaberne for unge fra erhvervsuddannelserne.

Præstationerne skal bedømmes og hver eneste beslutning skal vendes med dommerne, før der skal findes en afgørelse.

Line Christensen er en af de fem ernæringsassistenter, der deltager. Hun har valgt at sammensætte en menu, der er tiltænkt en 81-årig. Hun står i dyb koncentration over maden, men har dog alligevel overskud til at snakke en smule.

- Jeg er færdig på uddannelsen lige om lidt, så jeg vil rigtig gerne nå at vise, hvor dygtig jeg er. Det er skønt at have sådan et arrangement til at prøve sig af, og jeg håber, jeg vinder, så jeg kan vise mit fag frem til mesterskaberne, siger Line Christensen.

Det viste sig senere, at Line Christensen slog de fire andre deltagere og blev dagens vinder. Dermed skal hun med til DM i Skills 2017, der finder sted den 26.-28. januar i Gigantium i Aalborg.