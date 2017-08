Se billedserie - Vi har fået en meget bedre skoledag ud af at droppe mobilerne, lyder det fra Norah Odgaard fra 8.a. Foto: Jens Wollesen

Elever efter mobilforbud: - Vi er sammen på en helt anden måde

Roskilde - 16. august 2017 kl. 05:13 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Clara, du har glemt din mobiltelefon!

Sådan har det nu lydt et par gange, når 8.a. har fri fra skole på Roskilde Private Realskole.

Clara Bjørneboe er ikke så ualmindelig. Faktisk er der flere af eleverne i klassen, som ikke lige husker at få den ellers så uundværlige telefon med, når skoledagen slutter.

- Jeg glemmer den bare. Jeg har jo ikke skullet bekymre mig om den hele skoledagen, griner Clara, som DAGBLADET møder sammen med klassekammeraterne Laurits Nielsen og Norah Odgaard.

- Vi var nok lidt chokerede i begyndelsen over, at vi skulle være uden mobiltelefon. Men nu går det fint. Det er nok fair at sige, at vi var ret tiltrukkede af vores mobiler. Der var ret meget you-tube, instagram og snapchat, fortæller Clara Bjørneboe.

Laurits Nielsen synes også, at begyndelsen var svær.

- Det var nok lidt som at have abstinenser. Men nu er frikvartererne faktisk ret fede. De er lidt, som da vi var yngre. Vi spiller virkelig meget fodbold, os drenge. Eller også så sidder vi og snakker - også med pigerne, forklarer han.

Alle eleverne har computer med i skole, så det sker, at en computer bliver brugt i et frikvarter.

- Så ser vi lidt video sammen og synger måske karaoke sammen. Det er blevet meget mere socialt i klassen. Jeg skal ikke bekymre mig om verden udenfor, forklarer Norah Odgaard, som godt kunne få 40 beskeder i løbet af en skoledag.

- Det var venner uden for skolen. Men det er jo ikke vigtigere, end at det kan vente til efter skole. Til at begynde med tjekkede jeg alt efter skole. Nu er jeg blevet lidt mere ligeglad. Jeg føler ikke, at jeg går glip af noget, siger Norah Odgaard.

En ulempe har eleverne dog bidt mærke i. Fra 7. klasse må man nemlig gå uden for skolen.

- Så har vi ikke mulighed for at bruge mobilepay, og vi mangler et ur, så vi ved, hvornår vi skal være tilbage på skolen. Jeg har faktisk fået et ur, fortæller Clara Bjørneboe.