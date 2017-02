Ekskæreste anholdt for gud ved hvilken gang

Foto: Kenn Thomsen

Roskilde - 19. februar 2017 kl. 09:38 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 39-årig mand fra Horsens blev for gud ved hvilken gang anholdt i aftes, da han igen indfandt sig i sin ekskærestes hjem på Knolden i Himmelev. For nogle uger siden lykkedes det den noget tungnemme mand at blive anholdt hele tre gange på et døgn for at brase ind hos kvinden, som er 52 år.

- Vi anholdt manden klokken 22.08 lørdag aften. Han havde igen taget turen fra Horsens til Roskilde, og var bare braset ind og havde sat sig i sofaen og opført sig truende over for kvinden. Anholdelsen var som sådan ikke dramatisk. Men det er tydeligt, at hun ikke ønsker hans tilstedeværelse. Det er i den grad chikane, det som foregår her ,og vi er meget træt af den adfærd som manden lægger for dagen, siger vagthavende hos Midt- og Vestsjællands Politi Rene Søe Pedersen.

Skulle det ske, at politiet igen må skride til anholdelse af manden på adressen, så arbejder politiet lige nu på at finde en juridisk begrundelse for at tilbageholde manden længere tid.