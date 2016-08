Gadstrup IF begyndte deres sæson i eksil på Skalstrup. Her er det allerførste hold i hallen 0.-1. klasses gymnastik med instruktører Kamilla Manniche og Anja Westbjerg godt i gang.

Eksil-gymnaster skød sæsonen i gang

Holdet for børn i 0. og 1. klasse plejer at være i Ramsøhallen, men gymasternes hjemmebane er brændt ned, så nu sidder de på det grønne gulv i gymnastiksalen på Skalstrup, klar til en sæson i eksil, hvor mor og far nok i højere grad bliver hængende i hallen, imens de små får lært og krudtet af.

- Det går rigtig godt. Jeg har simpelthen valgt at tage ferie hele den her uge, så vi kan få alle vores hold godt i gang herude. Skalstrup er et stort sted, så alene det at finde den rigtig p-plads og den rigtige hal kræver lige lidt øvelse, siger formand for Gadstrup IF Gymnastik, Hanne Roslyng-Stilou.