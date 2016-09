Eftertragtede seniorboliger møder modstand

- Vi har slet ikke annonceret eller på anden måde gjort noget for at gøre opmærksom på boligerne, og alligevel har vi en lang venteliste. Onsdag var der 219 på den aktive venteliste - folk, der alle har betalt for at blive skrevet op. Derudover er der 20-30 stykker på den passive venteliste, siger Poul Erik Christiansen, der er bestyrelsesformand for Himmelev Gl. Præstegård.