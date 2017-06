Se billedserie Når man bor i en amerikansk familie, oplever man kulturen på egen krop med bordbøn ved aftensmaden og livet på en vaskeægte »american highschool«. I 2.g var Emma Amanda Vejlby Pedersen og Emma Moll Furseth begge på udveksling i North Carolina. Det er en fast del af det at gå i Going Global-klassen på Roskilde Gymnasium. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Efter tre år i gymnasiet tænker de på engelsk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter tre år i gymnasiet tænker de på engelsk

Roskilde - 20. juni 2017 kl. 19:35 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Emma Amanda Vejlby Pedersen og Emma Moll Furseth har også netop overstået deres sidste eksamen på Roskilde Gymnasium og sidder glade med hver deres nyerhvervede hue. Til forskel fra mange af de andre 3.g elever tager de dog fra Roskilde Gymnasium med en bred viden om forholdene i den engelsktalende verden, ligesom de begge både tænker, taler og skriver engelsk uden de store vanskeligheder.

De sidste tre år har de nemlig gået i gymnasiets internationale klasse og er dermed en del af det første kuld elever, der dimitterer fra studieretningen »Going Global«, som den internationale linje hedder.

I starten oversatte Emma Amanda Vejlby Pedersen alle sine sætninger fra dansk til engelsk i hovedet, inden hun sagde dem højt, hvilket kunne være lidt af en udfordring.

- I forvejen var nogle af fagene svære, og det tog lang tid at oversætte alle begreber inde i hovedet, siger hun og tilføjer, at hun det første stykke tid kom til at snakke halvt dansk og halvt engelsk til sine forældre, når hun kom hjem fra skole.

Men det er for længst et overstået kapitel.

- Det er helt forsvundet nu - det er blevet to separate sprog for mig. Nu tænker jeg faktisk på engelsk, forklarer Emma Amanda Vejlby.

I den internationale klasse foregår historie- og samfundsfagundervisningen på engelsk, ligesom engelsk også ofte er arbejdssproget i de naturvidenskabelige fag. Emma Moll Furseth oplever ligesom sin klassekammerat, at hun har gjort store fremskridt indenfor de sidste tre år.

I starten brugte hun meget energi på at forstå, hvad der stod i teksterne og overvejede at skifte til en normal studieretning, men der gik ikke mere end et år, før hun havde fået det engelske sprog ind under huden.

- Det har været sjovt at læse op i historie og gennemgå de første tekster igen. De var rigtig svære, da jeg læste dem i 1.g, så der kunne jeg virkelig mærke, at det er blevet lettere, forklarer den nybagte student, der håber, hun en dag vil komme til at arbejde i udlandet.

Den internationale klasse blev oprettet for tre år siden for at tilpasse gymnasiet til et globalt jobmarked samt de mange engelsksprogede uddannelsesmuligheder på blandt andet CBS og DTU. Mette Bering, der er uddannelsesleder på Roskilde Gymnasium og ansvarlig for gymnasiets internationale arbejde, har den ambition at uddanne elever med et verdensborgerskab.

- Vi vil gerne træne dem i at se på verden med åbne øjne og lægge deres fordomme til side, tilføjer hun.

I løbet af de tre år i Going Global-klassen, kommer eleverne også på et udvekslingsophold til USA, og som noget nyt vil eleverne fra næste år skulle arrangere og gennemføre et fire uger langt feltarbejde i udlandet.