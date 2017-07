Se billedserie Catrine Jacobsen er selv overrasket over, hvor nemt det er gået med at skabe tilknytning med datteren Selina, efter hun har været tvangsanbragt i sit første halve leveår. Foto: Kristian Jørgensen

Efter fejlanbringelsen: Stor glæde og lurende frygt

Roskilde - 29. juli 2017 kl. 10:23 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Otte måneder gamle Selina er på mange måder en helt almindelig baby, der sidder helt opslugt af at bide i en rangle. Og så alligevel ikke.

Hun er hjemme hos sine forældre, efter Catrine Jacobsen og Kevin Christensen for to måneder siden vandt deres sag i byretten og meget usædvanligt fik ophævet hendes tvangsanbringelse.

De føler sig nu helt og fuldt som en familie, selvom de er gået glip af det første halve år af Selinas liv.

- Jeg havde forventet, at vi skulle kæmpe meget mere for at blive knyttet til hende. Det har været langt mere positivt, end jeg havde regnet med. Og så er Selina så nem, siger Catrine Jacobsen, der ligesom sin kæreste snart fylder 25.

Familien har været hjemme i lejligheden i Roskilde den sidste måned. Den første måned med Selina tilbragte de på et familiecenter, hvor de fik hjælp til at tage sig af Selina.

At de kunne forlade familiecenteret efter relativt kort tid er selvfølgelig et plus, men parret ved samtidig, at der stadig er risiko for en indgriben, selvom de ikke regner med det.

Mistilliden til systemet slipper ikke forældreparret, efter de har oplevet at få deres barn taget fra sig.

- Jeg tror altid, vi vil have det i baghovedet. Vi tænker mere over, hvad det lige er, vi gør, specielt i nærheden af de kommunale. Det er ikke noget, man gør med vilje, men man bliver ekstra nervøs for, at hvis man ikke gør det, som de vil have det, så vælger de noget andet, siger Kevin Christensen.

