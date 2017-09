Charlotte Raaschou-Jensen (tv.) og Mia Kruuse bidrog begge med hjertemassage og fik pulsen tilbage i cyklisten, der dog døde nogle timer senere. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Efter dødsulykke husker Charlotte altid cykelhjelmen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter dødsulykke husker Charlotte altid cykelhjelmen

Roskilde - 14. september 2017 kl. 05:51 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en forfærdelig ulykke, Charlotte Raaschou-Jensen pludselig stod midt i, da hun den sidste mandag i januar i år fulgte sin datter til skole.

Læs også: Hverdagens helt glad for anerkendelse

En 50-årig kvinde - en lærer på skolen, skulle det vise sig - var kort forinden blevet kørt ned på hjørnet af Gartnervang og Astersvej, et sted som mange af skolens elever og deres forældre passerer forbi om morgenen, og således også Charlotte Raaschou-Jensen.

- Jeg kunne se, der holdt to biler, og at der var sket et eller andet. To personer var i gang med at give hjertemassage, og så skyndte jeg mig hen og spurgte, om der var noget, jeg kunne hjælpe med, fortæller Charlotte Raaschou-Jensen.

Det var der. I høj grad. Charlotte Raaschou-Jensen sørgede dels for, at der blev set til den chokerede bilist, der havde kørt cyklisten ned, og hun deltog i at give cyklisten hjertemassage .

- Jeg er sygeplejerske, men normalt er der jo andre folk omkring mig, og der er mange hjælpemidler til rådighed. Her havde jeg kun mine hænder og min faglige viden, siger Charlotte Raaschou-Jensen.

Cyklisten havde åbent kraniebrud og havde ingen puls, men takket være den indsats som Charlotte Raaschou-Jensen ydede sammen med Mie Kruuse og en civil politiassistent, der ligeledes tilfældigt befandt sig på åstedet, lykkedes det at få puls i patienten, der blev overført til Rigshospitalet. Her viste det sig, at læsionen var så alvorlig, at patienten døde samme aften.

Alle tre, der tog del i førstehjælpen, er nu blevet belønnet med en dusør, og for Charlotte Raaschou-Jensen er der én altoverskyggende konklusion på den tragiske oplevelse.

- Man lærer, at cykelhjelmen er en vigtig ting. Jeg har i hvert fald ikke kørt uden cykelhjelm siden, siger hun.

relaterede artikler

Hæder: Caspar løb nytårsbølle op i laksko 13. september 2017 kl. 10:57