Dyr køretur for løgnhals

Roskilde - 27. januar 2017 kl. 12:51

I første omgang var det mest for at tjekke, om en bilist var beruset, at en politipatrulje vinkede en bil ind til siden på Kornerups Vænge i nat ved midnatstid. Men i løbet af kort tid havde sigtelserne mod føreren tårnet sig op.

Føreren af bilen viste sig ganske rigtigt at være påvirket af alkohol, og et kørekort kunne han ikke præsentere betjentene for. I stedet viste han dem et sundhedskort, og påstod, at han var den 24-årige mand, hvis navn stod på kortet.

En hurtig gennemsøgning af bilen afslørede desuden, at han var i besiddelse af en ulovlig kniv. Den konfiskerede politiet, og føreren af bilen underskrev konfiskationserklæringen med det navn, der stod på sundhedskortet.

Han blev anholdt og bragt med over til politigården, hvor han skulle afgive en blodprøve.

Her blev han også testet med et narkometer, der viste, at han også havde røget hash.

Og ved nærmere eftersyn fandt politiet frem til, at personen, der havde fat i, slet ikke var den 24-årige mand, som han påstod at være, men derimod en 29-årig mand fra Ringsted, som - viste det sig - havde mange gode grunde til at lyve om, hvem han var.

Han havde nemlig slet ikke kørekort, og han var i forvejen efterlyst, efter at han i november kørte spritkørsel i Borup og også ved dén lejlighed løj om sin identitet. Det blev blot først opdaget senere.

Desuden var det tredje gang inden for de seneste tre år, han blev taget for at køre uden kørekort, og det er ensbetydende med, at politiet beslaglagde hans bil, som han formentlig aldrig ser igen.

Og hen på formiddagen, mens han stadig var tilbageholdt, stod det klart, at han også var udeblevet fra Fogedretten, der længe gerne har villet have ham til at møde op, og det hjælper politiet ham med at gøre senere på fredagen.