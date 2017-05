Dronningens sarkofag i hænderne på Broncestøberiet

Se billedserie Broncestøbningen foregår efter de samme principper som for 6000 år siden, selvom formgivningen har ændret sig noget. Det handler stadig om at lave en form, som man hælder den flydende masse i og derefter fjerner. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Der er kvælende varmt i støbehallen, da to mand og en kvinde iført sølvdragter og visir hælder den 1250 grader varme o

Vi er på Broncestøberiet Peter Jensen, som har ligget i Roskildes industrikvarter det sidste år, men har 45 års erfaring i at støbe skulpturer og andre kunstværker. Dagens støbning er til kunstneren Elisabeth Toubros skulptur på Frue Plads i København til ære for seismologen Inge Lehmann.

Ingen andre i landet støber i de størrelser, Peter Jensen og hans mandskab gør sig i. Derfor er det også dem, kunstneren Bjørn Nørgaard har valgt til at støbe bronceudsmykningen på regentparrets sarkofag til Roskilde Domkirke.

- Vi får den opgave, fordi vi kan, siger broncestøber Peter Jensen, som nyder at arbejde sammen med Bjørn Nørgaard.

- Bjørn Nørgaard er meget kunstpolitisk engageret og arbejder meget for at samle midler til kunsten, og samtidig rejser han ud i verden og får produceret i Kina. Men han siger altid, at når noget er svært, skal jeg nok komme til dig. Og den er svær, denne her, for der er så enormt mange objekter, og de fletter ind i hinanden, så vi skal samle og forgylde samtidig, siger Peter Jensen.

Sarkofagen bliver bygget af mange forskellige materialer med en elipseform på toppen, hvor bronceudsmykningen med et væld af symboler skal sidde. Ud over at det i sig selv er en vanskelig opgave, er det noget særligt at være med til at skabe det prestigetunge kunstværk.

- Selvfølgelig er det specielt. Det er jo ikke hver dag, nogen laver en sarkofag, siger Peter Jensen.

Opgaven bliver lige en anelse mere særlig af, at støberiet ligger i Roskilde, hvor sarkofagen skal stå.

I maj 2016 flyttede virksomheden til byen fra Bagsværd, hvor huslejen var for stor og lokalerne for små, og Peter Jensen er meget tilfreds med at være endt i Roskildes industrikvarter, hvor støberiet ligger tæt op ad håndværkerforretningerne og er let tilgængelig for omverdenen.

Støberiet - som ud over bronce også kan være i zink, aluminium, sølv og andre metaller - handler ikke bare om at hælde flydende masse i forme. Tværtimod optager den del af arbejdet ikke mange minutter om ugen, men det gør hele processen op til med at lave støbeformene. Det er ikke lige ud ad landevejen, men en proces, hvor kunstnerne ofte arbejder i støberiets værksted sammen med håndværkerne. Peter Jensen og hans folk har altså en del indflydelse på kunstværkernes udseende, men han ser sig alligevel udelukkende som håndværker.

- Jeg betragter mig ikke som kunstner, jeg er broncestøber. Vi modellerer nogle gange for kunstnerne, men der er den forskel, at vi ikke finder på værkerne, siger han.

Grænsen mellem kunst og håndværk er dog noget flydende. En af støberiets ansatte er billedkunstner Christine Overvad Hansen, der blev så grebet af Peter Jensens undervisning på Kunstakademiet, hvor han har delt ud af sin viden om støbning siden 21-årsalderen, at hun nu arbejder tre dage om ugen med sine egne skulpturer og tre dage om ugen på støberiet.

Peter Jensen har selv været i støberiets verden de sidste 45 år. Han havde en afstikker som bådebyggerelev, men vendte tilbage og overtog i 1996 familiefirmaet fra sin far, Leif, og hans mor, søster og to døtre arbejder nu i administrationen.

- Min far startede sit støberi, da jeg var syv år. Det lå meget tæt på min skole, så jeg gik på støberiet i stedet for at tage hjem, når jeg fik fri, siger 52-årige Peter Jensen.

Broncestøberiet lå den første korte tid i en københavnsk baggård på Ryesgade. Det flyttede hurtigt til Søborg og 1990 til Bagsværd, indtil det for et år siden rykkede lidt tættere på støberens bopæl i Gershøj.

Peter Jensen er på ingen måde ved at køre træt i sit hverv, hvor udtrykket bliver ved med at udvikle sig, selvom grundteknikken stadig er den samme som for 6000 år siden.

Han går selv op i det kunstneriske udtryk, han frembringer, så da han i en periode synes, at formerne var ved at blive lidt for ensformige, inviterede støberen en række kunstnere til work-shop, hvor de eksperimenterede med nye metoder til aluminiumsstøbning.

Broncen vil dog blive ved med at være det foretrukne materiale til skulpturer. I modsætning til for eksempel zink, der »kun« holder i 100 års tid, har vi stadig bronceskulpturerne om 1000 år.

- Det ruster ikke, det er holdbart, og det er godt at arbejde med, siger Peter Jensen, som kan lave alt fra de store, bombastiske monumenter til en 1:1 afstøbning af et lille grantræ, som ikke er i fare for at tabe nålene lige foreløbigt.

Selvom Broncestøberiet er de eneste i Danmark, der kan lave skulpturer i en vis størrelse, er de ikke fritaget for konkurrence.

Kunstnerne kan også få deres værker støbt i lande som Italien og Kina, men Peter Jensen klarer at konkurrere på prisen for italienernes vedkommende og kvaliteten for kinesernes.

- En del af det at konkurrere er den tætte dialog - det at kommunikere, siger Peter Jensen, som har sit primære marked i Danmark og Norden, mens han selv med en nordtysker mærker en vis mangel i den nødvendige forståelse, hvad angår sprog såvel som kunstnerisk og håndværksmæssig tradition.