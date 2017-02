Drab på bosted udløser tvangsanbringelse på ubestemt tid

- For at forebygge nye lovovertrædelser så idømmes tiltalte til anbringelse på psykiatrisk afdeling. Da han er skyldig i drab, er der ingen længstetid for foranstaltningen, siger dommer Anne Schultz Nielsen.

En 31-årig mand er tirsdag i Retten i Roskilde blevet dømt til anbringelse for at have dræbt sosu-assistent Vivi Nielsen med et enkelt knivstik på bostedet Lindegården sidste år.

Drabet fandt sted, mens Vivi Nielsen var på arbejde på bostedet Lindegården i Roskilde. Hun blev stukket ned bagfra med en kniv på 23 centimeter, da hun befandt sig alene i bostedets medicinrum.

Manden har siden sagens begyndelse erkendt at have stukket den 57-årige sosu-assistent med en kniv, men benægter at hensigten var at dræbe.

Han har tidligere forklaret i retten, at det var onde stemmer i hans hoved, som beordrede ham til at slå ihjel, og at han intet havde imod Vivi Nielsen.

Den 31-årige ankede dommen på stedet. Ifølge hans advokat, Anders Rohde, vil han frikendes for drab i landsretten.

- Det skulle aldrig have været behandlet som en drabssag i mine øjne. Min klient har hele tiden sagt, at han ikke havde vilje til at dræbe den kvinde, siger han.

Retten lægger i sin afgørelse vægt på, at den 31-årige hørte stemmer, som bad ham om at dræbe. Men ifølge advokaten betyder det ikke, at det også var den 31-åriges vilje at slå ihjel.

Ifølge retten måtte den nu dømte mand have vidst, at det var sandsynligt, at Vivi Nielsen ville dø af knivstikket. Derfor dømmes han for drab.

- Vi finder det bevist, at tiltalte må have anset det for overvejende sandsynligt, at Vivi Nielsen ville afgå ved døden som følge af knivstikket, siger dommer Anne Schultz Nielsen ved domsafsigelsen.

Straffeloven tillader ikke fængselsstraf til sindssyge personer. I stedet kan de idømmes forskellige foranstaltninger. Det kan for eksempel være en anbringelsesdom, som det er tilfældet i denne sag.