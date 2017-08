Dorte Bjelke Thomsen fra Svogerslev var en af dem, som blev bombarderet med kogte æg fra en hurtigtkørende bil. Det skete da hun søndag løb på Boserupvej ved den høje parkeringsplads. Flere personer blev søndag eftermiddag bombarderet med æg.

Dorte blev ramt af æg: Samfundstjeneste til dem der kastede

Roskilde - 07. august 2017 kl. 15:59 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag eftermiddag blev dramatisk for fire personer, der befandt sig på Boserupvej.

En BMW eller Audi i høj fart, formentlig omkring 140 kilometer i timen, satte nemlig en skræk i livet på både løbere, cyklister og en bilist, da der fra bilen blev kastet med kogte æg. Det har givet blå mærker til både cykelryttere og løber Dorte Bjelke Thomsen fra Svogerslev, imens en bilist har fået knust sin forrude.

Dorte Bjelke Thomsen skrev i går om episoden på sin facebook og det fortryder hun ikke et sekund.

- Det har jo fået flere andre udsat for det samme til at melde sig, og det har fået politiet til at fokusere på problemet. Jeg blev afhørt i går, og der fik jeg at vide, at politiet har en formodning om, hvem der sad i bilen, siger hun.

Dorte Thomsen vidste først ikke, hvad hun var blevet ramt af.

- Jeg tænkte, om det var en fugl. Men en cyklist kom over til mig, fordi vedkommende havde set episoden, og kunne fortælle, at der var blevet kastet æg fra bilen. Jeg er da glad for, at jeg ikke blev ramt i hovedet, forklarer hun.

Dorte Thomsen blev ramt næsten ved den høje p-plads på Boserupvej. Efter episoden gik hun ind i skoven og løb de sidste fem kilometer af sin løbetur.

- Jeg ville være løbet hjem til Svogerslev, men havde ikke lyst til at være på vejen. De tosser kunne jo være vendt rundt og kørt retur. Jeg kunne jo ikke vide, om det kun var mig, de var ude efter. Jeg gik ind i skoven, løb det, jeg skulle, og ringede til min mand, som kom og hentede mig, fortæller hun.

Dorte Thomsen blev ramt på højre overarm og i dag er den helt blå, rød og gul. I dag tænker hun, at gerningsmændene skal stoppes.

- Det er ikke i orden. Den form for adfærd skal stoppes. Politiet og retsvæsnet må tage sig af dem, men stod det til mig, så fik de en eller anden form for samfundstjeneste, så de i det mindste gør noget gavn, siger hun.

En 25-årig mand, Jesper Hansen, blev også ramt, da han gik på Boserupvej lige omkring Bjergmarkens renseanlæg. Han anmeldte episoden klokken 15.41. Jesper Hansen blev ramt i maven af æg kastet fra en personbil, der kørte i høj fra ned ad bakken ved renseanlægget.

Seks minutter senere ringede en 41-årig kvinde fra Roskilde og fortalte politiet, at hun under kørsel i bil ad Boserupvej mod Roskilde kort forinden var blevet ramt af et æg på bilens forrude. Ægget var blevet kastet fra en modkørende, sort personbil med to personer i.

Klokken 17.27 anmeldte Dorte Bjelke Thomsen så sin oplevelse.

Senere på aftenen, klokken 21.37, anmeldte en 53-årig mand fra Roskilde, at han under kørsel i bil klokken cirka 16.15 ad Ravnshøjvej, Kornerup, i nordlig retning var blevet ramt af et æg på bilens frontrude. Ægget var kastet fra en modkørende, sort personbil med tre-fire personer i. Ægget var blev knust, og æggeblommen var løbet ned ad frontruden.

Politiet efterforsker nu anmeldelserne i et forsøg på at finde frem til det sorte køretøj, som kan være enten af mærket Audi eller BMW ud fra anmeldernes og vidners forklaringer. Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på tlf. 114.

