Se billedserie Fredag aften var hovednavnet kopibandet »A Rush of Coldplay« (billedet), og der var vel 1500 mennesker samlet på pladsen til den koncert. Lørdag var det største trækplaster Beatles-kopibandet The Beatles Revival fra Tjekkiet.

Donationerne strømmede ind til Jyllinge Festival

Roskilde - 21. august 2017 kl. 15:28 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Danmarks fredeligste festival« må være det slogan, som Jyllinge Festival kan få hæftet på sig efter, at festivalen i weekenden blev afviklet for fjerde år i træk.

Arrangørerne har vurderet, at et sted mellem 4000 og 5000 gæster var forbi festivalen over de to dage. På trods af det flotte fremmøde, så var der meget lidt at lave for det vagtværn, som blev hyret ind til festivalen.

- Vi har talt med dem, og de siger selv, at de aldrig har været til et arrangement, hvor de har haft så lidt at lave. Der var ingen optræk til nogen form for ballade. De talte vist lige kort med et par knægte med lommerne fyldt med heksehyl, men ellers tror jeg, de har hygget sig med at være på arbejde, siger formand for Jyllinge Festival Nicholas Hansen.

Loppemarkedet, som sidste år havde 12-13 stande, havde i år fået voldsomt vokseværk, og i år var der således 38 stande.

- Det var med til at give meget mere liv i dagtimerne, og vi kan se, at vi har fordoblet vores omsætning i forhold til sidste år. Vi har tilmed været så heldige, at alle årets sponsorer har sagt ja til at være med igen til næste år, siger Nicholas Hansen.

Under festivalen blev der bedt om donationer fra publikum på Mobilepay.

- Vi stod fredag aften og så, hvordan det bare tikkede ind. Vi fik alt fra 10 til 1000 kroner. Jeg har fået et sted mellem 15 og 20.000 kroner ind på den måde. Det er fantastisk, at folk kan se ideen i at støtte os på den måde, siger Nicholas Hansen.

De mange gæster kommer tilsyneladende også lidt længere fra end de første år.

- Vi havde mange flere folk, som kom i bil. Vi må jo være begyndt at trække folk til fra byerne omkring os. Alternativet er, at folk fra Jyllinge i større stil er begyndt at tage bilen herned, siger han.

I alt 85 frivillige hjalp til med at få arrangementet til at køre.