Donation skal skaffe mandlige voksenvenner

En donation på 25.000 kroner skal hjælpe Foreningen Børns Voksenvenner i Roskilde med at finde de omkring 20 mandlige voksenvenner, som foreningen mangler for at kunne etablere venskaber for de mange drenge på ventelisten.

Det kræver ikke specielle forudsætninger for at blive voksenven. Man skal bare have lysten til at være sammen med et barn mellem to og fire gange om måneden, og så skal man selvfølgelig igennem foreningens godkendelseprocedure.