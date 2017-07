Se billedserie Ole Brask (tv) og Søren Birkelund Hansen fra Roskilde-Egnens Turistforening har været forbi Roskilde Camping, hvor lejrfatter William Christiansen viste dem, hvad foreningens donation på 11.000 kroner er gået til. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Donation: Billeder skal inspirere turister

Roskilde - 18. juli 2017 kl. 15:25 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde-Egnens Turistforening er blevet nedlagt. Nogle af de sidste penge har foreningen doneret til Roskilde Camping, som har brugt dem på en væg med billeder fra Roskilde.

Den bageste væg i køkkenet på Roskilde Camping er nu en slags farvestrålende turistbrochure.

- Vi vil gerne vise, hvad det er, vi kan tilbyde her i byen, siger William Christiansen, som er forpagter af campingpladsen.

Køkkendet blev renoveret tidligere i år, og billederne er mere spændende at kigge på end en trævæg, synes William Christiansen. Han havde gået og tænkt på at lave billedvæggen.

- De aktuelle aktører kunne ikke afsætte penge til det. Men så kom der lige en fugl fra oven, siger han og fortæller, at forpagterparret er utrolig glade for, at Roskilde-Egnens Turistforening har doneret 11.000 kroner til væggen.

På væggen er der blandt andet billeder af gågade- og torvemiljø, domkirken, mad og Energitårnet.

- Det afslutter rummet på en flot måde. Jeg kan nå at sætte et vikingeskib på, siger William Christiansen, da han viser udsmykningen frem for Søren Birkelund Hansen og Ole Brask fra Roskilde-Egnens Turistforening.

