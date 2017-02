Ulla Thorbjørn Hansen skal være provst i Slagelse og stopper som præst i Roskilde Domkirke efter næsten ni år. Undervejs har hun været udsendt som feltpræst, hvor hun brugte disse dukker, når hun skulle forklare de udsendtes børn, hvad far og mor laver. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Domkirken skal på præstejagt

Roskilde - 23. februar 2017 kl. 12:44 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stilling som sognepræst i Roskilde Domkirke er åbenbart et godt springbræt til at blive provst. Omkring 15 måneder efter at Per Vibskov sagde farvel for at tiltræde som provst på Nørrebro, skal Roskilde Domsogn tage afsked med endnu en præst. Denne gang er det Ulla Thorbjørn Hansen, som er udnævnt til provst i Slagelse per 1. marts efter knapt ni år i domsognet.

- Det er selvfølgelig trist at skulle sige farvel, men omvendt kan vi være stolte af, at vores præster er så dygtige, at de bliver provster, siger menighedsrådsformand Anne Rosendal.

Hun kan nu se frem til et længere forløb, hvor Roskilde Stift skal slå stillingen op, og derefter skal der gennemføres ansættelsessamtaler og prøveprædikener i domkirken. Nyheden om Ulla Thorbjørns jobskifte er så ny, at der endnu ikke er lavet en tidsplan for ansættelsesforløbet, men menighedsrådsformanden håber, at stillingen med lidt held kan være besat inden den 1. juli, for indtil da må de fire andre præster i domkirken klare sig uden deres kollega.

Når Ulla Thorbjørn Hansens afløser er blevet ansat, skal menighedsrådet til det en gang til efter sommerferien, for til efteråret går Paul Kofoed Christiansen på pension efter 30 års virke i Roskilde Domkirke. Derefter vil domsognet stå med en præstegruppe, hvor Maria Harms er den eneste, som har været ansat i en længere årrække, da hun begyndte i 1999.

Per Vibskovs afløser Rasmus H.C. Dreyer tiltrådte for snart et år siden i marts 2016, mens Anne-Sophie Olander Christiansen blev indsat i november som ny domprovst efter Jens Arendt, som gik på pension sidste sommer.

- Hvis vi skal se på det med positive briller, så kommer vi til at stå med så mange nye præster, at der helt sikkert vil komme en masse nye tiltag, siger Anne Rosendal.

Der er afskedsgudstjeneste for Ulla Thorbjørn Hansen søndag den 19. marts klokken 10 i Roskilde Domkirke med efterfølgende reception i Konventhuset.

