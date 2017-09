Domkirkekor skal også spille teater

Ikke alene har de haft kort tid til at lære deres sangtekster, der heldigvis består af en del gentagelser, men de skal også bevæge sig samtidig med, at de synger.

- Pigekor har en smuk klang, men de er også tit ret statiske. Vi vil gerne have dem til at bruge kroppen noget mere, for lettelse er også forbundet med fysik og bevægelse, siger Sandra Boss, som er forestillingens komponist og medlem af Kunstnerkollektivet Vontrapp, hvis medlemmer har baggrunde inden for scenekunst, musik, billedkunst og arkitektur.

Vontrapp samarbejder med Teatret Møllen i Haderslev om »Re-formation - En sten fra hjertet«, der opføres i anledning af 500-året for reformationen. Publikum skal dog ikke forvente en traditionel teaterforestilling, snarere et teaterritual, der skal efterlade en bestemt følelse i folk: lettelse.

- Vi vil lave et teaterstykke eller en event om skyld og skam og udforske, hvordan man kan blive lettet for det. Vi vil have to skuespillere, som taler om skyld og skam, samtidig at vi prøver at skildre det i billeder og lyd. Bagefter skal folk gerne føle lettelse, når de går derfra, siger Sandra Boss.