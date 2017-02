Dna-spor fra blod ikke nok til dom

Alligevel betragtede politiet det som et forsøg på indbrud, og politiet havde tilmed gode spor at gå efter, for den person, der havde slået en rude itu, havde nemlig skåret sag på glasskårene, så der var blod på det knuste glas, der blev fundet, da beboerne kom hjem om aftenen.

Det førte til, at en 35-årig mand fra Roskilde til tiltalt for indbrudsforsøg - men sagen holdt ikke i retten. Selv om dna-sporene viste, at den 35-årige havde været på stedet, blev han frifundet, fordi retten fandt bevis for, at han også havde haft til hensigt at begå tyveri.