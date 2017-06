Diskofest med Erasure

Se billedserie Duoen Erasure med forsanger Andy Bell i front fyldte Arena-teltet med fede diskorytmer og feststemning, da de var tilbage på Roskilde Festival torsdag aften. Sidst de spillede på festivalen, er præcis 20 år siden, men publikum er stadig begejstret for bandet. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Roskilde - 29. juni 2017 kl. 23:31 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den britiske popduo Erasure var tilbage på Roskilde Festival 20 år efter, at de sidst var på festivalen.

Det må være velkendt, at Erasure er garanter for en fest, for publikum går langt udover kanterne på det telt, som indeholder Arena scenen.

Med forsanger Andy Bell i front i et glitteret sæt tøj er tonen lagt for et festfyværkeri af en koncert.

Med både nye numre, som det mere stille nummer »I love you to the sky« fra det nye album, og de gode gamle numre er stemningen hurtigt i top.

Det er stadig tørvejr, og det er egentlig indbegrebet af en dejlig sommeraften. Publikum hopper og danser og synger med på de kendte numre som eksempelvis »Breath of life«, »Always« og »Sometimes«.

- I er et meget passioneret publikum, siger Andy Bell, som gentagne gange beviser, at han stadig kan bevæge kroppen til diskorytmerne.

Da Erasure slutter af med »A little respect«, vil begejstringen ingen ende tage. Der er kun en ting at sige om aftenens koncert. Respekt.