Direktør på Vikingeskibsmuseet ånder lettet op efter Urd

Det lykkedes personale og frivillige at holde vandet væk fra de historiske vikingeskibe under stormen Urd.

Frivillige og ansatte på Vikingeskibsmusset i Roskilde har natten igennem kæmpet for at holde vandmasser væk fra de historiske vikingeskibe.

- Alle de foranstaltninger, vi har lavet for at holde vandet ude, har holdt. Der har ikke været vand inde i museet. Lettelsen begynder at sprede sig, siger hun.

Vikingeskibsmuseet i Roskilde var meget tæt på at bukke under for vandmasserne, da stormen Bodil slog til for tre år siden. Her pressede vandmængderne sig mod museets vinduesparti.

- Bodil var en forfærdelig storm for os, og den skabte enorme og omfattende ødelæggelser på museet. Men til gengæld lærte vi en masse, siger Tinna Damgaard-Sørensen.

Efterfølgende har museet lavet en omfattende beredskabsplan. Inden Urd gik i land med kraftige vindstød, blev vikingeskibene dækket over med plastik for at beskytte dem mod vandsprøjt.

Vinduespartiet mod fjorden er blevet forstærket med plader og gummi. Samtidig har der ligget sandsække rundt om bygningen, mens pumper har holdt vandet væk.

Museet åbner tirsdag formiddag til normal tid, men Tinna Damgaard-Sørensen overvejer, om afskærmningen og forstærkningen af vinduespartiet skal blive stående.

- Det skaber opmærksomhed omkring, at bygningen ikke er konstrueret til at modstå stormvejr, siger hun.

- Stormsæsonen er jo ikke overstået, og vi skal simpelthen have lavet en varig løsning, så vi ikke hver gang, der er varsling om forhøjet vandstand, skal have medarbejderstab og frivillige til at stille op dag og nat.

Vikingeskibsmuseet er fredet, hvilket forhindrer museet i at restaurere og dermed forhindre Vikingeskibshallens forfald. I november sendte museet en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om en affredning af bygningen.