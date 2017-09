Roskilde Kommune har undersøgt, hvordan eleverne på folkeskolerne kommer til og fra skole. Ikke overraskende er der flest, som cykler til byskolerne i Roskilde, mens der er flest, som bliver kørt i bil i de mindre bysamfund. I den sammenhæng skiller Himmelev Skole og Absalons Skole sig ud.

Send til din ven. X Artiklen: Din skole: Så mange elever cykler eller går til skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Din skole: Så mange elever cykler eller går til skole

Roskilde - 06. september 2017 kl. 14:04 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

33 procent af Roskilde Kommunes folkeskoleelever transporteres i bil til skole. 37 procent cykler. Men der er milevid forskel fra skole til skole. Det viser den seneste opgørelse over elevernes transportvaner, skriver dit lokale dagblad, DAGBLADET Roskilde.

Læs også: Hver tredje elev bliver kørt til skole

Opgørelsen viser, at eleverne i det centrale Roskilde cykler meget mere end eleverne i de mindre bysamfund.

Kun Himmelev og Absalons Skole er i den tunge ende af byskolerne i Roskilde, mens det kun er Lynghøjskolen i Svogerslev, der kan blande sig i det skrappe førerfelt af Roskilde-byskoler, hvor Sankt Jørgens Skole ligger i toppen.

Der hvor det er sværest at få eleverne til at cykle, gå eller på anden vis transportere sig aktivt til skole er Lindebjergskolen i Gundsølille. En del af forklaringen omkring Lindebjergskolen er dog nok, at den har elever fra intet mindre end 12 mindre bysamfund i landområdet nord for Roskilde.

Formand for skole- og børneudvalget, Claus Larsen (S), mener ikke, at forældrene generelt kan argumentere med usikre skoleveje som årsag til, at eleverne bliver kørt i skole.

- Vi arbejder meget med at gøre vores skoleveje sikre. Når jeg ser på opgørelsen og ser fx de to skoler i Jyllinge ligge i den tunge ende, så er det altså ikke en usikker skolevej, der er årsagen. Så er vi nok mere ude i, at kulturen i byen er sådan, at eleverne bliver kørt, siger han.

Samlet set kommer 58 procent af eleverne i skole på aktive transportmidler så som cykel, gå-ben eller løbehjul/skateboard.

Det er i øvrigt første gang, at Roskilde Kommune har lavet en skoletransport-undersøgelse.