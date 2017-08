Borgmester Joy Mogensen omgivet at /med uret) Daniel Prehn S), Lars Lindskov (K), Lars-Christian Brask (V), Jeppe Trolle (R), Borgit Pedersen (SF) og Bent Jørgensen (V). Samme er partierne enige om bl.a. at udbygge Trekronerskolen og bygge et nyt kluturhus med bibliotek i Viby. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Dette blev de enige om Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dette blev de enige om

Roskilde - 26. august 2017 kl. 16:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dokumentation:

Her er det samlede budgetforlig, som er aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti:

»Roskilde Kommune er inde i en meget positiv udvikling. Dette giver sig blandt andet udtryk ved en stor befolkningstilvækst som følge af mange nye tilflyttere til kommunen. En stigning i børnetallet og en stigning i antallet af private arbejdspladser.

Ovenstående giver os et godt udgangspunkt til en fortsat udvikling af hele kommunen. Budgetpartierne har fundet sammen med særligt fokus på at skabe langsigtede løsninger og understøtte initiativer, der sikrer Roskildes fortsatte positive udvikling.

Dette omhandler blandt andet følgende:

- Styrkelse af Skole og Børneområdet, herunder kapacitetsudvidelse på Trekronerskolen,

- Igangsætning af samlet byggeri af et nyt Bibliotek/Kulturhus på Viby Torv til understøttelse af det pågående løft af Viby bymidte,

- Fremme af cyklisme og trafiksikkerhed i hele kommunen,

- Videreudvikling af Sortebrødre Plads med vending af indgangen til Roskilde Bibliotek samt oprettelsen af et børnekulturhus i bygningen på Algade 31,

- En fremtidssikring af Ramsø Hallen,

- Et løft til erhvervs- og turismeindsatsen samt

- En nytænkning af boligpolitikken, som blandt andet skal bidrage til at løfte kommunens udsatte boligområder markant.

Budgetpartierne ønsker endvidere med dette budget at give langt mere indflydelse til kommunens fagudvalg ved at oprette en pulje til kultur- og idrætsfaciliteter, der udmøntes af Kultur- og Idrætsudvalget samt en pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, som udmøntes af plan- og teknikudvalget.

Partierne er enige om, at budgetaftalen skal skabe et politisk bearbejdet grundlag for høringen, og partierne er enige om at være åbne overfor høringsparternes bemærkninger.

Budgetforligspartierne står fælles inde for samtlige bestanddele i budgettet og har herunder knyttet en række bemærkninger til budgettet. For yderligere uddybning henvises til budgetblokbeskrivelserne i forvaltningens budgetmateriale.

Overordnet økonomisk situation

For at sikre råderum er forligspartierne på den baggrund enige om, at der ikke foretages prisregulering af budgetterne til kommunens køb af varer og tjenesteydelser fra 2016 ti12017. Der foretages derimod fuld lønregulering af alle lønbudgetter.

Partierne er enige om, at det i år er nødvendigt at skabe sikkerhed om skatteindtægterne med et statsgaranterede skattegrundlag.

Budgetforligspartierne er enige om at fastholde det økonomiske princip om en likviditet efter kassekreditreglen på minimum 300 mio. kr. Indeværende budget vil imidlertid kunne føre til en periode, hvor dette princip overskrides. Dette er budgetforligspartierne indforstået med, da der er indregnet kompenserende salgsindtægter.

På baggrund af de konkrete planer, der er for salg af kommunale grunde i 2018 til nye boliger i Roskilde Kommune, er forligspartierne enige om at forhøje salgspuljen fra 50 til 70 mio. kr. i 2018. På baggrund af en ny vurdering af byggemuligheder og markedsforhold forventes det, at salget af byggeretter på Sortebrødre Plads vil kunne indbringe minimum yderligere 30 mio. kr. over de kommende år. Samtidig er der enighed om at sælge S af de huse, som er købt til midlertidig indkvartering af flygtninge i lyset af, at der kommer væsentligt færre flygtninge også til Roskilde Kommune. Endvidere ønsker forligspartierne nærmere at vurdere, om det tidligere plejehjem i Vor Frue, som nu står tomt, kan sælges til ældreegnede boliger, og der forventes et nettoprovenu på mindst 4 mio. kr.

Budgetforliget indeholder en bufferpulje på 10 mio. kr., som kun kan bruges til teknisk at udligne eventuel overforbrug af de overførte midler, jf. de decentrale institutioners overførselsregler, for at undgå sanktioner i henhold til budgetloven.

Personale

Sygefravær

Der arbejdes i kommunen målrettet med nedbringelse af sygefraværet, da en reduktion af sygefraværet ikke giver kun en økonomisk gevinst, men også øger medarbejdertrivslen og muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Efter en række år med faldende tendens er sygefraværet i kommunen stagneret på 5.5 %. Budgetforligspartierne finder ikke dette tilfredsstillende og ønsker sygefraværet yderligere nedbragt til et niveau på 5%. Forligspartierne ser gerne, at der i den forbindelse sættes fokus på større anvendelse af fast-track-ordningen, hvor sygemeldte ved en særlig hurtig indsats på kommunens tilbud til sygemeldte, Fønix, kan få hjælp til en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. Ordningen har allerede vist sig at have en god effekt på nedbringelse af sygefraværet, men anvendes for lidt. Forligspartierne ønsker endvidere fokus på nedbringelse af langtidssygefraværet og ligestilling af fysiske og psykiske sygdomme gennem etablering af et se lvstændigt pilotprojekt med inddragelse af eksterne aktører.

Afbureaukratisering

Roskilde Kommune skal have attraktive arbejdspladser, hvor der er arbejdsglæde og tillid til medarbejdernes faglighed. Budgetforligspartierne ønsker et yderligere skub i afskaffelsen af unødig kontrol og registrering samt overflødige administrative procedurer, samtidig med en indsats for at identificere de dokumentationskrav, der er nødvendige for kvalitets- og økonomistyring.

Det skal vurderes, hvilke forretningsgange, regler, procedurer og arbejdsopgaver, der kan afskaffes, således at ansvaret for de kommunalt fastsatte mål placeres på et mere decentralt niveau. Tilbagemelding/afrapportering fra enhederne, skal tilvejebringe et katalog over mulige forenklinger og ansvarsuddelegerende tiltag, der forelægges for de relevante fagudvalg en gang om året.

Oprettelse af særlige småjobs primært rettet mod kontanthjælpsmodtagere

Budgetpartierne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. i 2018 til at afprøve et jobkoncept, hvor kommunen opretter særlige småjobs primært rettet mod kontanthjælpsmodtagere, der har behov for at opfylde arbejdskravet på 225 timer, men med særligt sigte på at få dem videre i faste job.

Skole og Børn

Folkeskolen i samarbejde med lokalområdet

Parterne ønsker at styrke Folkeskolen generelt og dens samarbejder med det omgivende samfund i særdeleshed. Der afsættes derfor 3 millioner kroner til fordeling via den vedtagne ressourcemodel. Budgetforligspartierne er enige om at arbejde hen imod, at alle skoler har en fast tilknyttet ansvarlig med dertil afsatte timer til at koordinere samarbejdet mellem skoler, erhvervs- og foreningsliv og for at fremme andelen af unge, som tager en erhvervsfaglig uddannelse.

Trekronerskolen

Budgetforligspartierne afsætter 40 mio.kr.til at sikre en fleksibel og fremtidssikret udvidelse af Trekronerskolen, der tager højde for, at skolen fremover kan rumme S spor. Der iværksættes en proces til behandling i Skole- og Børneudvalget, hvor der ses på alternative muligheder, jf. den beslutning der blev truffet i Skole- og Børneudvalget den 15. august 2017.

Bedre normeringer på dagtilbud og tidlig indsats

Forligspartierne er enige om at styrke den tidlige indsats på 0-2 års området, da tidlig indsats har en stor betydning for børns muligheder for at opnår god trivsel og udvikling. Derfor afsættes der 3,5 mio. kr.(SBU) til bedre normering i daginstitutioner for de 0-2 årige samt 0,5 mio. kr.(SOU) til sundhedsplejen for at styrke et øget samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud. Derudover afsættes der 0,5 mio. kr.(SBU) til at styrke sagsbehandlingen og rådgivningen for børn med handicap og særlige behov.

Juniorpædagoger

Budgetpartierne er enige i at opstarte et pilotprojekt vedrørende brug af juniorpædagoger i børnehave. Juniorpædagogerne er drenge i 7.- 8. - og 9. klasse, som gennemgår et kort kursusforløb for derefter at blive ansat i en eller flere af kommunens børnehaver for at kunne tilbyde børnehavebørnene aktiviteter, såsom vildere leg og sportsaktiviteter mv., som det eksisterende personale i børnehaverne ikke kan tilbyde i

samme omfang. Den konkrete udformning af projektet udarbejdet i Skole- og Børneudvalget efter at have inddraget erfaringer fra andre kommuner, som allerede har gennemført projekter med juniorpædagoger.

Ro's Efterskole

Under forudsætning af, at der gennemføres lovgivning i Folketinget, der muliggør, at efterskoler kan etableres i lejede lokaler, er forligspartierne indstillet på at yde en kommunegaranti til skolens nødvendige anlægsudgifter inden for en ramme på 5 mio. kr. Forligspartierne stiller som betingelse for garantien, at øvrig ekstern finansiering til sikring af skolen etablering og drift er på plads, samt at lovgivning og øvrige krav, der skal være opfyldt for, at Roskilde Kommune lovligt kan yde en garanti er opfyldt senest 31. december 2018 ellers bortfalder tilsagnet om garantien. Der vil ikke fra Roskilde Kommune blive ydet anden bistand til etablering af skolen end den nævnte garanti. l Ro' s Efterskoles ansøgning er anmodet om en garanti på 7,5 mio. kr., men de 2,5 mio. kr. er ikke anlægsudgifter, og der vil derfor hverken efter den nuværende eller efter den evt. nye lovgivning kunne gives en garanti til disse udgifter. Der vil skulle deponeres et beløb svarende til garantiens størrelse-dvs. S mio. kr., som fragår kommunens likvide kassebeholdning.

Skolekantiner

Et godt måltid er afgørende for indlæring og trivsel, og forligspartierne er enige om, at der ska l være gode kantineforhold for alle elever i Roski lde Kommune. Margrethe-skolen er pt den eneste skole i Roskilde Kommune, som ikke har adgang til en form for madsalg, og der afsættes derfor 0,5 mio. kr. til at etablere dette. Sag forelægges Skole- og Børneudvalget.

Samarbejdsanalyse for skoler, SFO, klubber og foreningsliv

Parterne ønsker, at Skole- og Børneudvalget arbejder med at fremme samarbejdet mellem sko ler, SFO ,

foreningsliv, klubber og det loka le foreningsliv. Til inspirat ion og fremme for dette arbejde ønsker parterne

udarbejdet en analyse af erfaringer fra andre kommuner til forelæggelse i Skole- og Børneudvalget.

Sundhed og trivsel

Udvikling af sygehuset i Roskilde

Forligspartierne ønsker, at sygehusområdet i Roskilde fremover kommer til at indeholde flest muligt sundheds- og sygehusfunktioner, og at der dermed sikres et stærkt lokalt behandlingstilbud for kommunens borgere. På den baggrund er der enighed om at intensivere dialogen med regionen, de praktiserende læger samt øvrige private sundhedsaktører om, hvordan området kan udvikles til et stærkt sundhedsmiljø bestående af flest muligt sygehusfunktioner, læge- og speciallægeklinikker, kommunale sundhedstilbud, træningsfaciliteter mv. Dele af området kan udvikles gennem OPP-samarbejder.

Aktivitetsmedarbejdere på plejecentre

Borgerne lever generelt længere samtidig med, at de er raske og rørige i en højere alder. Udviklingen i antal borgere, der modtager hjælp til praktisk bistand og pleje samt regnskabstal understøtter de nationale undersøgelser om en sund aldring. Dette medfører derfor faldende udgifter på området. Der er derfor muligheder for at indenfor de midler, som er på ældreområdet at anvende 2 mio. kr. på at ansætte aktivitetsmedarbejdere, som skal være med til at skabe målrettede aktiviteter til beboerne på kommunens plejehjem for dermed at øge livskvaliteten for beboerne. Partierne er enige om, at øvrige besparelser som følge af kommunens ældre borgeres generelt bedre helbred også fastholdes på ældreområdet til generel udvikling af service og trivsel.

Rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien

Erfaringerne fra ældreområdet viser, at en investering i en systematisk rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien vil betyde, at borgernes funktionsevne og trivsel styrkes. En gennemgribende rehabiliterende organisering og indsats i socialpsykiatrien forudsætter, at der investeres og udvikles på en række områder. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt til organisationsudvikling, kompetenceudvikling, omlægning af tilbud og ny styringsmodel Sag forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Sundhedstjek for handicappede

Der er enighed om, at sundhedstjekket for borgere med udviklingshæmning gøres permanent for at fremme lighed i sundhed. Et 2-årigt puljefinansieret projekt med sundhedstjek for borgere med handicap har afsløret uventet mange helbredsproblemer. Borgerne har haft store gevinster ved at komme i behandling for dem. Den nuværende puljefinansiering ophører 31. august 2017 og der afsættes O,S mio. kr.

årligt til at videreføre og udbrede sundhedsindsatsen for handicappede.

Medie- og Musikhøjskole for borgere med særlige behov.

Erfaringer fra arbejdet med borgere med særlige behov, har vist at den globale verden i høj grad byder sig til gennem musik og sociale medier på internettet. Budgetforligspartierne er derfor enige om at afsætte 1 mio kr til at udvikle højskoletilbud indenfor musik og mediekundskab som 2 separate linje fag for unge, ældre, handicappede, psykisk sårbare og socialt udsatte kan mødes og udveksle erfaringer og få faglig kvalificeret input til at forstå og begå sig.

Cykler og trafiksikkerhed

Puljen til fremme af cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

Budgetpartierne er enige om at udvikle Puljen til fremme af cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, som skal anvendes til styrkelse af de fysiske rammer for cyklisterne i hele kommunen samt til styrkelsen de fysiske rammer for trafiksikkerheden i hele kommunen.

Der er enighed mellem budgetpartierne om, at afsætte kr. 10,0 mio. kr. i 2018 og 1S,O mio. kr. fra 2019 og frem til puljen, og at midlerne uddeles af Plan- og Teknikudvalget ud fra kriterier, som plan- og teknikudvalget fastlægger hurtigst muligt i starten af 2018. Budgetforligspartierne er enige om, at minimum SO% af puljen i 2018 og 40% af puljen i 2019 og fremover øremærkes til styrkelse af forholdene for cyklister og andre bløde trafikanter.

Budgetforligspartierne opfordrer til, at puljen ikke uddeles i én omgang, og at der reserveres en andel til uforudsete udgifter.

l forbindelse med oprettelse af puljen, overføres følgende budgetblokke til prioritering inden for puljen i Plan- og Teknikudvalget 5007 Ombygning Sdr. Ringvej/Køgevej, 5008 Sdr. Ringvej, Holbækvej mv., 5012 Cyklistplan, 5013 Trafiksikkerhedsprojekter, 5017 Cykelsti lyngageren, 5019 Signalregulering Maglegårdsvej, Pulsen, Bakkesvinget. Derudover ønsker budgetpartierne, at en rundkørsel ved Stamvejenlindenborgvej også udarbejdes som projekt til prioritering i puljen.

Fremme af cykelstier

Budgetpartierne er enige om, at Plan- og Teknikudvalget ved udmøntning af vejvedligeholdelsespuljen som et minimum skal prioritere 30% af de afsatte midler i puljen til vedligeholdelse af cykelstier.

Forbedret trafiksikkerhed i Svogerslev

l forlængelse af den politiske beslutning i juni 2017 om at afsætte 3,1 mio. kr. til at gøre skolevejen mere sikker for elever tillynghøjskolen, afsættes der i budget 2018 samlet 5 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerheden i Svogerslev ved etablering af sikker overgang til lynghøjsøerne ved Lyngageren.

Som fase 2 udpeger Plan- og Teknikudvalget, på baggrund af analyser af de trafikale forhold i Svogerslev, yderligere projekter for S mio. kr., der ska l indgå i udvalgets prioritering af midlerne i Cyklist- og Trafiksikkerhedspuljen. Hvornår projekterne i fase 2 kan gennemføres beror på vurdering og prioritering af det sam lede behov i hele kommunen, der foretages Plan - og Teknikudvalget.

Cykelsti Store Valbyvej

Cykelsti langs St. Valbyvej (Campusstien) forbinder RUC med DTU Risø samt det kommende erhvervsområde Risø Park. Stien foreslås for en stor del placeret langs med St. Valbyvej, og vil således være med til at fremme cyklismen i området generelt. Således understøtter stien både udviklingen for Trekroner Campus, Risø Park og Cyklistplanen. Der foreslås afsat i alt 19,5 mio. kr. til udvikling og etablering af Campusstien. Beløbet foreslås fordelt med 7 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2020 til stien langs St. Valbyvej.

Ombygning af Industrivej

Projektet omfatter etablering af fællesstier på Industrivej mellem Østre Ringvej og Betonvej. Industrivej har skiftet karakter, og der er i dag flere butikker og byggemarkeder med øget trafik i området til følge - både biler og cykler. Cyklisterne opfatter det som utrygt at færdes her, da der ikke er særlige arealer til dem. Asfalten og kantsten på strækningen er i dag meget slidt og skal udskiftes i 2018 efter ledningsrenoveringer,

som Fors udfører i 2017. Projektet ska l ses i sammenhæng med disse to projekter. Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i 2018.

Klima

Foranstaltninger mod oversvømmelser

Det er afgørende, at Beredskabet har adgang t il det fornødne materiel til at kystsikre Jyllinge Nordmark og lnderfjorden, hvis en stormflod indtræffer. Da det må påregnes, at der kan gå yderligere 2 stormsæsoner, før kystsikringen i Jyllinge Nordmark er helt på plads, afsætter budgetforligspartier i hvert af årene 0,5 mio. kr. til foranstaltninger og grej, som Østsjællands Beredskab på den måde kan få sikkerhed for at kunne disponere over ved risiko for oversvømmelser.

Bionaturgas

Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt i 2018 og frem til at videreføre initiativet med indkøb af bionaturgas til de kommunale bygninger, der i dag forsynes med fossil naturgas.

Delebilordning

Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt i 2018 og frem til at fortsætte delebilordningen på Rådhusets P-plads.

Varebiler på eldrift

Partierne er enige om at 6-8 vare- og ladbiler skiftes til eldrift. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til engangsinveste ring.

Bæredygtig asfalt

Roskilde Kommune ønsker på alle områder at styrke en bæredygtig udvikling ved sin indkøbspolitik og dialog med markedet. l forlængelse af den store satsning på at indhente efterslæbet på vejvedligeholdelsen, ønsker budgetpartierne at sættes fokus på asfaltprodukterne, som benyttes i kommunen. l dag er der allerede høj grad af genbrugsmaterialer i asfaltprodukterne. Vi følger og skubbe til udviklingen for at se, om der kan prioriteres produkter, som er mere miljøvenlige - og samtidig kan leve op til kravene om levetid mm. Kommunen vil have tæt løbende dialog med vores leverandør og samtidig forberede flest mulige bæredygtighedskrav i det kommende udbud.

Vedvarende energi

Der afsættes 1 mio. kr. i 2018 til investering i vedvarende energianlæg.

Grønne samarbejder

Roskilde Kommune øger sin deltagelse i grønne samarbejder på nationalt og internationalt plan. Kommunen fortsætter som partner i Gate21, når den nuværende aftale udløber i 2018. Der sikres deltagelse i Global Covenant of Mayors-samarbejdet, således at politikere og/eller embedsmænd kan deltage i dette samarbejde. Indsatsen i partnerskabet Grøn Puls øges i 2018 med en styrket prioritering af partnerskabet Grøn Puls, hvor der bygges videre på det fundament og det »brand«, der er skabt. Endelig skal puljen udmøntes til at understøtte Grøn Strøm og Lavenergifonden. Klima- og Miljøudvalget fordeler den afsatte 1 mio. kr. på de nævnte tiltag.

Kultur og Idræt

Kultur-, fritids- og idrætsfacilitetspuljen

Budgetpartierne er enige om at etablere en ny Kultur-, fritids- og idrætsfacilitetspuljen på 4,0 mio. kr. i 2018 og i 2019, 10,0 mio. kr. i 2020 og 15,0 mio. i 2020 og frem. Puljen administreres af Kultur- og Idrætsudvalget med mindst to årlige udmøntningssager, idet puljen også skal kunne tage højde for uforudseelige udgifter og projekter i løbet af året. Der vil kunne spares op fra puljen fra et år til det næste med henblik på at kunne gennemføre større projekter.

Der skal gennemføres en idrætsanalyse i første halvår 2018 med fokus på faciliteternes bidrag tillokale fællesskaber, som støtte til udvalgets prioritering af midlerne. Kultur- og Idrætsudvalget godkender kommissorium for analysen.

Kultur- og Idrætsudvalget prioriterer midlerne på baggrund af ansøgninger- primært fra folkeoplysende foreninger-, og Kultur- og Idrætsudvalget kan prioritere midlerne mellem årene. En mindre del af puljen, som årligt fastlægges af Kultur- og ldrætsudvalget, går til at idrætsforeninger kan søge om hjælp til mindre renoveringer mv., og disse midler prioriteres en gang årligt i dialog med RIU.

l forbindelse med oprettelse af puljen, overføres følgende budgetblokke til prioritering inden for puljen i Kultur- og ldrætsudvalget: Pulje til renovering af idrætsområdet (løbende), Teatersal på Jyllinge Skole, Skt. Jørgensbadets renovering, Staldbygninger Vindinge Rideskole, Kunstgræsbane, Svogerslev, Renoveringspulje Kultur- og ldrætsfaciliteter, Svogerslev Tennis- og Boldklub.

Udbygning af Ramsøhallen

Budgetforligsparterne afsætter samlet 16 mio.kr.til udarbejdelse og realisering af et scenarie for Ramsøhallens 2.etape. Budgetforligspartierne har ikke lagt sig fast på et af de foreliggende scenarier, da de ønsker, at Kultur- og Idrætsudvalget prioriterer midlerne med involvering af aktører i lokalområdet med henblik på at skabe et lokalt samlingssted for kultur- og idrætslivet i Gadstrup.

Børnekulturhus på Algade 31

Budgetforligsparterne er enige om at afsætte 2 mio. Kr. Fra Udviklingspuljen i 2018 til de første skridt i udviklingen af Algade 31 til et børnekulturhus, der skaber liv og aktivitet for de yngste. Der vil blive tale om mindre ombygninger og aktivitetsudvikling. Arbejdet bliver forankret i Roskilde Bibliotekerne og der er afsat 0,5 mio. Kr. årligt til drift.

Byudviklingsinitiativer

En boligpolitik i social balance

l de kommende år bliver der bygget mellem 600 og 900 boliger årligt, hvoraf en stor del er almene boliger. Forligspartierne er i den forbindelse enige om, at det er vigtigt, at vi bruger denne vækst til at løfte alle dele af kommunen. Det skal ske ved at sikre udbygning i alle dele af kommunen med et varieret boligudbud og sikre gode rammer for mødesteder, aktiviteter, trafiksikkerhed og adgang til grønne oaser. Men det skal også ske ved, at Roskilde Kommune aktivt sammen med boligselskaberne og private udlejere arbejder for, at socialt og psykisk udsatte borgere i forbindelse med nybyggerier og ved fleksibel anvendelse af kommunens anvisningsret til almene boliger aflaster de store almene boligområder. Forligspartierne anmoder på den baggrund direktionen om snarest at fremkomme med et kommissorium for, hvorledes en sådan ambitiøs boligpolitik i social balance kan realiseres i næste byrådsperiode.

Partierne er enige om at afsætte 5,0 mio. kr. årligt til at løfte kommunens social udsatte boligområder markant, og hvor styrken i mangfoldige boligområder og håndteringen af akutboliglisten samtænkes. Dette skal ske ved blandt andet at give områderne et fysisk løft, at åbne boligområderne op for de omkringliggende faciliteter, at samarbejde aktiv med boligselskaber og andre aktører om at udvikle nye metoder til at bygge flere gode billige boliger bredt i kommunen, at nytænke måden kommunens anvisningsret bruges og i højere åbne boligområderne for det omkringliggende civile samfund, skoler mv.

Arbejdet skal endvidere inkludere måder at understøtte for eksempel inklusionsboliger, andelsboliger, ungdomsboliger, ældreboliger og bofællesskaber til målgrupper, som ellers har svært ved at finde en bolig i Roskilde Kommune.

Arbejdet organiseres i en politisk følgegruppe bestående af formanden og næstformanden for Økonomiudvalget, minimum en repræsentant for hvert af de stående udvalg samt udefrakommende relevante aktører og borgere.

Følgegruppen har til opgave at udarbejde en langsigtet plan, som både skal indeholde løsninger der virker langsigtet og løsninger, der hurtigt kan vise en effekt.

Det overlades til følgegruppen at fastlægge, hvilke boligområder planen skal omfatte. Budgetpartierne lægger vægt på, at følgegruppen sikrer så bred inddragelse af borgere og aktører som muligt.

Kulturelt kraftcentrum i Viby Bymidte

Budgetforligspartierne er enige om at igangsætte et samlet byggeri af et nyt Bibliotek/Kulturhus på Viby Torv til understøttelse af det pågående løft af Viby bymidte. Byggeriet indebærer, at Viby Bibliotek, KulturCosmos og Lokalhistorisk Arkiv samles i en nyopført bygning i Viby bymidte. Kulturcenteret bliver et levende samlingssted for lokalområdets borgere. Budgetpartierne afsætter samlet 37,5 millioner kroner til projektet. De 37,5 mio.kr. kan fordeles med 1 mio.kr. i 2018, 18,0 mio.kr. i 2019 og 18,5 mio. kr. i 2020.

Byens Hus

Partierne er enige om at videreføre de vellykkede aktiviteter i Byens hus. Der bliver afsat et fast driftstilskud på 1 mio. kr. årligt og en anlægsblok på 1 mio. kr. til etablering af køkken. Efter etableringen af køkken gennemføres et nyt udbud af cafeaktiviteterne i Byens Hus.

Bygaden 28 - fjordkik og fællesskab

Budgetforligspartierne er enige om, at det oprindelige forsamlingshus bevares og anvendes til samlingssted for borgerne i Jyllinge. Den gamle brugs nedrives for at sikre udsigt over fjorden, og der etableres samtidig en offentlig grønt område i overensstemmelse med udviklingsplanen for Jyllinge. Der er enighed om at der ikke foretages udstykning af byggegrunde. Der afsættes 1 mio. kr. til udarbejdelse af en plan for Bygaden 28 i tæt samarbejde med borgerne i Jyllinge med henblik på fondsansøgning til istandsættelse og indretning.

Grønne oaser i byen

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at etablere og forskønne grønne oaser i byområderne. De grønne oaser skal være mødesteder. De skal etableres og udvikles i samarbejde med borgerne i området, så de fremmer de lokale fællesskaber og mødet på tværs af generationer mv.

Grafittibekæmpelse og tryghed

Der afsættes 0,5 mio. kr. til at forhindre/ fjerne graffiti.

Pulje til styrkelse af forsamlingshuse

Gode forsamlingshuse er med til at skabe liv rundt om i kommunens lokalsamfund. Budgetpartierne er derfor enige om, at afsætte 0,3 mio. kr. årligt til en styrkelse af forsamlingshuse rundt om i kommunen.

Den konkrete udmøntning af puljen organiseres under kultur- og idrætsudvalget.

Pulje til at styrke legepladserne i kolonihaver

Roskilde kommunes kolonihaver er et af de steder, hvor folk finder sammen og tager sig af hinanden. De lokale legepladser i kolonihaverne er offentligt tilgængelige og bruges af mange af kommunens børnefamilier. Budgetforligspartierne ønsker fortsat at støtte renovering af kolonihavernes legepladser med en pulje på 0,2 mio. kr.

Erhverv

Konkurrenceudsættelseskatalog

Forligspartierne har besluttet at gennemføre en analyse af mulighederne for flere udbud og øget konkurrenceudsættelse. Der udarbejdes i analysen en bruttoliste, hvorfra der kan vælges emner, som kan gøres til genstand for nærmere analyse, hvis der er politisk interesse for at konkurrenceudsætte de pågældende opgaver.

Flere virksomheder, arbejdspladser og turister

Budgetforligspartierne er enige om at styrke erhvervsindsatsen med 1 mio kr til at videreføre Coro, 250.000 til samarbejde omkring udviklingen af Fjordlandet som turistdestination og 4 mio. kr. til udmøntning i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, herunder understøttelse af AlleTidersRoskilde-markedsføringen og målrettet l mio. kr. til indsatser, der understøtter udvikling, fremme og tiltrækning af greentech, grønne og klimavenlige tiltag, projekter og erhverv.

Effektiviseringer og besparelser

Rammebesparelse på administration

Ved gennemførelse af en rammebesparelse på 2,5 mio.kr. svarer det til knapt 0,6 pct. eller 5-6 årsværk, og det gennemføres ved, at direktionen reducerer administrationen ved naturlig afgang i videst muligt omfang.

Central indberetning af sygedagpengerefusion

Ved at samle indhentning af alle arbejdspladsers sygedagpengerefusioner et sted vil det være muligt at sikre at mere refusion hjemtages end tilfældet er i dag, hvor alle kommunens arbejdspladser gør det hver især. Beløbet på 0,75 mio.kr. er baseret på en opgørelse af potentialet i 2015 og udgør et skønnet nettoprovenu, idet der samtidig er tale om ansættelse af en lønmedarbejder i HR. Der vil i 2. halvår 2017 blive gennemført en opdateret provenuvurdering, som således er kendt inden budgetåret 2018 påbegyndes.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Der skal fortsat fokuseres på at nedbringe de forebyggelige indlæggelser ved at arbejde målrettet med tidlig opsporing blandt borgere, der allerede modtager hjælp af kommunen. Forslaget vurderes at kunne give en yderligere besparelse på l mio. kr. årligt.

Revisitation af eksterne §108 tilbud

Borgere, som har en § 108-bevilling er i udgangspunktet i målgruppen til et længerevarende botilbud. En revisitation forudsætter, at der identificeres borgere, som efter et længerevarende ophold i botilbud kan være klar til en mindre indgribende indsats end et længerevarende botilbud, som følge af et bedre funktionsniveau. For at borgeren kan flyttes fra et botilbud til egen bolig kræver det samtykke fra borgeren. Ved forslaget forventes en mulig besparelse på 0,5 mio. kr. årligt.

Velfærdsteknologi

Budgetpartierne er enige om at fortsætte fokus på at anvende velfærdsteknologiske hjælpemidler understøttes, hvor det fagligt og individuelt vurderes, at borgerne kan opnå det samme serviceniveau med et velfærdsteknologisk hjælpemiddel. Forslaget vil medføre en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i 2018, 0,8 mio. kr. i 2019, og 1,5 kr. i 2020 og frem.

Tjenestemandspensioner, porto og kontorartikler

Tjenestemandspensioner (3,6 mio.kr) og Porto og kontorartikler (1,0 mio.kr.) vedrører en tilpasning af budget på baggrund af tidligere års erfaring og vil således kunne reduceres uden betydning for forventet aktivitetsniveau.

Rammebesparelse - KIU

Der gennemføres en rammebesparelse på l mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalgets område fra 2018 og frem med en forholdsmæssig fordeling på de 4 fagområder i udvalgets budget (Bibliotek, Fritidsfaciliteter § - områder, kulturel virksomhed og Folkeoplysning & fritidsaktiviteter) og sådan at både puljer, tilskud, institutionsd rift mv. berøres. Der forelægges en sag om udmøntning for udvalget.

Beskæftigelsesbonus på integrationsområdet i 2018

Resultaterne på integrationsindsatsen er gode og det vurderes, at mindst yderligere 20 f lygtninge og familiesammenførte vil være kommet i ordinært ustøttet arbejde i 2017 i forhold til antallet i 2016, således at kommunen modtager en beskæftigelsesbonus på mindst 0,5 mio.kr. i 2018. Derefter vil indsatsen medføre en mindreudgift til ydelser på 0,5 mio.kr.fra 2019 og frem.

Budgetforligets parter

Budgetforliget er indgået af partierne: De Radikale, SF, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne. Partierne er enige om at frem til budgetvedtagelsen ved 2. behandlingen og hele budgetåret 2018 gælder, at enhver ændring i forhold til det aftalte budgetforlig kræver enighed partierne imellem. Det betyder, at budgetændringer kun kan foreslås i byrådssammenhæng og gennemføres, såfremt der på forhånd er konstateret enighed i budgetforligsgruppen.

Nye partier eller enkeltpersoner i Byrådet kan kun optages som forligspart, såfremt dette tiltrædes af alle forligsparterne, og hvis eventuelle budgetpartier enten kan tiltræde budgetforslaget i sin nuværende form eller hvis alle forligspartier kan tiltræde ændringsforslag fra eventuelle nye budgetpartier.«