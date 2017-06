Roskilde Festivals tidligere direktør Henrik Rasmussen er flere gange blevet nævnt under Roskilde Bank-retssagen, fordi han var bankens tredjestørste aktionær, omend det var for lånte penge. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Det mest risikable man kan gøre

Roskilde - 14. juni 2017 kl. 15:46 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lakker mod enden i den store banksag, hvor Finansiel Stabilitet tirsdag afsluttede sin replik. Her imødegik Søren Henriksen nogle af de argumenter, bestyrelsen er kommet med for at bevilge de store lån, som ligger til grund for sagen.

Det måske allermest spektakulære af slagsen var lånet til daværende festivaldirektør Henrik Rasmussen, som på bankens initiativ for lånte penge blev bankens tredjestørste aktionær. Uden nævneværdig sikkerhed endte hans engagement i størrelsesordenen en kvart milliard kroner.

Og bestyrelsen vidste udmærket, at Henrik Rasmussen-engagementet var ualmindeligt dårligt, pointerede Søren Henriksen. Engagementet blev bevilget over flere omgange, men navnlig en forhøjelse på 110 millioner kroner i efteråret 2007 burde have givet bestyrelsen anledning til at bremse op, mente han.

- De 110 millioner blev bevilget på et tidspunkt, hvor kursen på bankens aktier allerede var faldet 25-35 procent. Da var grænsen for, hvornår stop loss-klausulen skulle aktiveres, allerede overskredet. Alligevel tiltrådte bestyrelsen bevillingen. Den ignorerede stop loss-klausulen og godkendte udvidelsen på trods af, at det fremgår af indstillingen, at Henrik Rasmussen ikke kunne betale, sagde Søren Henriksen.

Han mente, at der burde have stået bestyrelsen klart, at der i stedet for opskrivningen af engagementet til fordel for salg af bankens egne aktier burde være iværksat en strategi for nedbringelse af Henrik Rasmussens engagement. At det ikke skete, er i sig selv ansvarspådragende, mente han.