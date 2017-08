Det greb om sig da politiet lukkede musikfest i Rønnebærparken

Politiet havde en mistanke om, at den 36-årige måske opbevarede yderligere narkotika på bopælen, hvor hans bopæl et andet sted i Roskilde blev ransaget. Ved ransagningen fandt politiet cirka 38 gram amfetamin, cirka 65 gram hash og cirka 130 ml GHB, så sigtelserne mod den 36-årige blev udvidet til også at omfatte disse ulovlige stoffer, som politiet mistænkte ham for at ville sælge til andre.