Se billedserie Jan Iversen pendler fra Viby til Østerbro, men det kan godt være lidt af en prøvelse. Især i år har det været slemt, da antallet af forsinkelser og aflyste tog har været meget højt. Jan Iversen tager altid hjemmefra i god tid, og indimellem tager han sin bil til Høje Taastrup og tager et tog derfra. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Det er ikke nemt at være pendler fra Viby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det er ikke nemt at være pendler fra Viby

Roskilde - 03. januar 2017 kl. 11:59 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For brugerne af Viby station ved Roskilde er lyden alt for velkendt. Den korte tone, som fortæller, at nu kommer der en trafikmeddelelse.

- Toget klokken 10.05 er aflyst, bliver der sagt fra højtalerne, hvorefter der lyder flere høje suk fra perronen.

Her står en gruppe mennesker, som skal med toget. Et øjeblik efter drøner et tog igennem stationen uden at stoppe.

Jan Iversen ryster på hovedet. Normalt pendler han om morgenen til sit job på Østerbro i København.

- Det var også slemt, da vi flyttede herud i 2010, men så blev det langsomt bedre og bedre. I 2015 nåede jeg at tænkte, at det fungerer meget godt, fortæller Jan Iversen og forklarer, at det er gået helt galt det sidste år, da køreplanen for 2016, den såkaldte K16, blandt andet fjernede otte afgange fra Viby, samt en del af de kompensationstog pendlerne har været vant til.

- Hele forskellen er, om der kommer kompensationsstop, siger Jan Iversen.

Et kompensationstog kan eksempelvis være et intercity tog, som ikke skulle stoppe på Viby station, men alligevel gør holdt.

Jan Iversen fortæller, at tidligere ville et aflyst tog som regel betyde fem minutters forsinkelse, men nu bliver man 26 minutter forsinket i myldretiden og én time udenfor myldretiden.

- Jeg har et rimelig frit job, men indimellem har jeg møder, hvor jeg skal være fremme til en bestemt tid, og så er det jo irriterende, siger Jan Iversen, som altid tager afsted en halv time før, han egentlig burde.

- Det hele burde bare køre. Det er jo heller ikke den måde, jeg vil bruge min tid på, siger Jan Iversen og påpeger, at den ekstra transport tid går fra den tid, han kunne bruge sammen med sin familie.