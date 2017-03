Ulf Lindow undrer sig over at diagnostisceringen af prostata-kræft i Region Sjælland foretages med langt mere smertefulde metoder end i f.eks. Region Hovedstaden. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Den store mandedræber kan blive overset

Roskilde - 06. marts 2017 kl. 08:29 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kræft i blærehalskirtlen - prostata - er den mest udbredte kræftform blandt mænd og årsag til op mod 1200 mænds død hvert år,

Men undersøgelsen, der skal afsløre mulige kræftknuder, er alt for upræcis.

I hvert fald hvis du bor i Region Sjælland og ikke ved, at du kan få en bedre undersøgelse uden for regionen.

Det mener 69-årige Ulf Lindow fra Bregentved ved Haslev. For et år siden fik han den gængse undersøgelse, hvor der føres en ultralydsscanner op i endetarmen, og derfra udtages 10-12 biopsi-prøver af prostata.

- Jeg skal hilse og sige, at det gør ondt. Du får så at vide, at der ikke ser ud til at være kræft i prøverne, men reelt ved de det ikke, fordi der er mellemrum mellem biopsierne, og der kan godt skjule sig kræft, siger Ulf Lindow.

I efteråret 2016 steg hans PSA-tal (Prostata Specifikt Antigen) igen, og det kan være tegn på kræft. Men Ulf Lindow havde i mellemtiden fundet ud af, at Odense Universitetshospital, Herlev Hospital og Aarhus Universitetshospital bruger en særlig MR-scanning af prostata, hvor en mulig knude kan ses tydeligt. Det betyder, at patienten kan nøjes med en-tre biopsiprøver udtaget direkte i det mistænkelige område.

Det lykkedes ham at blive henvist til Odense, og i øjeblikket venter han på svar.

Claus Dahl, ledende overlæge for urologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital Roskilde og Næstved Sygehus, understreger, at regionen følger kræft-anbefalingerne. Hvis der stadig er mistanke om kræft i prostata, selv om to omgange ultralyds-undersøgelse med hver 10-12 biopsier ikke har kunnet spore det, kan mænd fra Region Sjælland blive henvist til MR-scanning på Odense Universitetshospital.

- Som ledende overlæge i urologien, mener jeg ikke, at mændene i Region Sjælland bliver behandlet dårligere. Men jeg kan godt forestille mig, at MR-scanning på sigt kommer til at fylde mere i udredningen af prostatakræft. Der skal være ens udredning i hele landet, og hvis DAPROCA (Dansk Prostata Cancer-gruppe) ændrer anbefalingen, vil Region Sjælland selvfølgelig også følge den, siger Claus Dahl.

