Den gamle brugs får dødsstødet

Dem fem forligspartier - alle byrådets partier bortset fra DF og EL - er blevet enige om, at det oprindelige forsamlingshus skal bevares og anvendes som samlingssted for borgerne i Jyllinge, og at den gamle brugs skal rives ned for at give udsigt over fjorden. Nedrivningen giver plads til etablering af det grønne område, der også er beskrevet i udviklingsplanen for Jyllinge. Dermed står det også fast, at der ikke bliver tale om at sælge grunden til andet byggeri.