Den falske hjemmeplejer

Hele to gange i juleferien ser det ud til, at den samme kvinde fik adgang til hjem, hun ikke havde noget at gøre i. Ved at udgive sig for at være hjemmepleje begge gange, blev kvinden, som beskrives som 20-30 år af udenlandsk herkomst iført tørklæde om hovedet, lukket ind i boliger på både Sankt Hans Gade og Stamvejen. Begge gange var der tale om ældre beboere, der slap med forskrækkelsen, da intet blev stjålet, og det først var efter kvinden var gået, de anede uråd.

Politiet advarer

Hos Midt- og Vestsjællands Politi beder man ældre borgere, om at afvige fra at lukkede mennesker, de enten ikke kender eller, som ikke kan vise legimitation ind. Hvis man skulle blive udsat for et lignende forsøg på tricktyveri, er det vigtigt at ringe 114 med det samme, så politiet har en chance for at fange tyven.