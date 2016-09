Den amerikanske ambassadør gæstede Katedralskolen

- Det er imponerende, at så mange var mødt op i dag. Og de havde forberedt en række gode spørgsmål, som jeg forsøgte at besvare så godt som muligt. De havde godt styr på det. Det amerikanske valg er en vigtig og væsentlig størrelse, og derfor er det også fantastisk, at så mange er nysgerrige på emnet og har lyst til at bruge en eftermiddag på at høre mig fortælle om det, siger Rufus Gifford.