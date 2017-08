Birgit Pedersen (SF) tog ikke ordet i byrådssalen, hvor hun stemte imod den beslutning, hun selv var med til at træffe i juni. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Den afgørende stemme tavs som en østers Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den afgørende stemme tavs som en østers

Roskilde - 31. august 2017 kl. 13:32 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SF'eren Birgit Pedersen var hovedpersonen, der havde ombestemt sig, men hun forblev fuldstændig tavs, da byrådet omgjorde sig egen beslutning, så erhvervsservice alligevel bliver sendt i udbud.

Enhedslisten forsøgte tre gange gennem afstemning at få stoppet beslutningen, bl.a. med henvisning til, at der intet nyt var i sagen i forhold til beslutningen om at hjemtage opgaven, som blev truffet i juni.

- Hvis vi tager dette på dagsordenen i dag, får vi en ny praksis, og intet vil kunne afvises. Det er win-win for os, for enten bliver det taget af, eller også bliver der knæsat et princip, som vi vil henvise til, og EL og andre kan tæppebombe dagsordenen med ting, som vi gerne vil have taget stilling til en gang til, sagde Henrik Stougaard (EL).

En afstemning med resultatet 16-15 sikrede dog, at sagen blev behandlet, og det blev den, mens byrådsmødet gik ind i den sjette time. Her fastholdt Lars Lindskov, at der vitterlig var kommet nye oplysninger. Hvilke ville han dog ikke løfte sløret for, men henviste til doctor's privilege.

- Der er ingen, der henvender sig til mig, som skal udstilles i byrådssalen. Enhver skal kunne henvende sig til mig i fortrolighed, sagde Lars Lindskov.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde.