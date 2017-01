Klima- og miljøudvalgets formand Jonas Bejer Paludan (EL) med den ene af kommunens to delebiler, som ikke kun de ansatte, men også borgerne kan gøre brug af.

Del bil med kommunen

Roskilde - 04. januar 2017 kl. 10:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Var det noget at dele bil med kommunen? Roskilde Kommune har abonnement på to delebiler, som medarbejderne kan bruge i arbejdssammenhæng. Men i stedet for at de står stille uden arbejdstid, kan borgerne også gøre brug af dem.

- Idéen med forsøget er at slå to fluer med et smæk. På den ene side prøver vi at introducere delebiler i et tæt befolket område i Roskilde for at se, om der er et behov for det. På den anden side skal vi undersøge, om ordningen kan medføre, at én eller to kommunalt leasede biler på denne måde kan udgå af kommunens bilflåde, siger formand for klima- og miljøudvalget, Jonas Bejer Paludan (EL).

Kommunen betaler et fast månedsabonnement for de to biler kombineret med en afregning for timer og kilometer, men borgerne har flere muligheder for at deltage i ordningen. Uden et fast månedligt kontingent er timeprisen cirka 50 kroner og kilometerprisen halvanden til to kroner. Det inkluderer brændstof, forsikring, service, vedligehold, vinterdæk, grøn afgift osv. Man kan også vælge at betale enten 300 eller 500 kroner i fast månedligt abonnement. Det gør timeprisen lavere - helt ned til under 25 kroner.

