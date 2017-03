Se billedserie Den ny svømmehal bliver bygget, selv om den kommer til at koster næsten 13 millioner kroner mere end forudsat i anlægsbudgettet. Foto: Kim Rasmussen

Definitivt: Svømmehal bliver bygget

Roskilde - 07. marts 2017 kl. 19:28 Af Steen Østbjerg

Roskilde får en ny svømmehal, som kan tages i brug i 2019.

Det står fast, efter at et flertal i byrådet bestående af S, SF, R og K er blevet enige om at bygge gennemføre svømmehalsbyggeriet til de priser, der blev resultatet af det seneste udbud, også selv om de ligger over det beløb, der er afsat i anlægsbudgettet. Her er der 135 millioner kroner til formålet. Prisen bliver 147,8 millioner kroner - men fordi projektet er blevet forsinket, har kommunen sparet de penge, der var afsat til svømmehallens drift, og det beløb svarer nogenlunde til, hvad der skal bruges ekstra til svømmehalsbyggeriet.

- Det er S, SF, R og K, der har stået bag svømmehallen på hele distancen. Vi går stadig ind i forhandlinger med de andre partier for at få dem med, men det er vores mål at få svømmehallen gennemført, siger borgmester Joy Mogensen.

For SF's Birgit Pedersen har det været afgørende, at de funktioner, der oprindeligt blev talt om i en svømmehal, stadig er med i det aktuelle svømmehalsprojekt.

- Der er noget til leg, aktiviteter, velvære og motion, og der er noget for familier med børn, for ældre og for handicappede. Det er der ikke gået på kompromis med. Der er lavet reduktioner, men det er ikke noget, der har ramt de funktioner, der har været vigtige for os, siger Birgit Pedersen.

For den radikale Jeppe Trolle har det vejet tungt at sætte en stopper for spekulationerne om en svømmehal.

- Vi kan bygge svømmehallen, uden at det kommer til at koste noget på bundlinjen. Der har været gættet meget på, at Radikale var på vej ud, men nu har vi fået tallene og kan melde klart ud, hvor vi står, og at der ER et flertal. Ellers kunne man blive ved, siger Jeppe Trolle.

Lars Lindskov (K) glæder sig til de 50 meter-bassin, der fra start har været det konservative mantra for at støtte svømmehalsbyggeriet.

- Når vi er med, er det, fordi vi er med på at udvikle byen, og hvis Roskilde fortsat skal være kunne tiltrække 1500 nye borgere årligt, er en ny svømmehal et vigtigt strategisk element i den vision. For os drejer det sig ikke om at finde en forkert øreafrunding eller en million eller tre eller fire. Det er et spørgsmål om at gennemføre en vision, eller om at gøre alt for at finde en anledning til at stige af, siger Lars Lindskov.

Også for Joy Mogensen er den overordnede vision vigtig.

- Socialdemokraterne synes ikke, det er let, og vi synes også, det er dyrt - men det er også vigtigt at sige, at vi er fire partier, der godt kan huske, hvilken vision der startede det hele. Det er helt fair, at Venstre har forsøgt at spænde ben, men vi ønsker også oprigtigt, at Venstre stærkt overvejer sin bombastiske modstand og kommer med i aftalen, siger Joy Mogensen.