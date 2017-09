De skal til DM i Skills

Steffi Blinaa (tv) vandt skolemesterskabet for ernæringsassistenter på ZBC i Roskilde, mens Danny Qvist og Ditte Bladt Jensen løb med sejren hos gourmetslagterne. Alle tre har dermed kvalificeret sig til DM i Skills, der holdes i Herning i januar 2018.

Slagteriskolen ZBC i Roskilde har afgjort, hvilke elever som skal til DM i Skills.

Gourmetslagterne og ernæringsassistenterne dystede om skolemesterskabet, og det endte med, at der var to gourmetslagtere, som lige havde det ekstra, der skulle til for at løbe med sejren. Vinderne af dagens konkurrence inden for gourmetslagtere blev Ditte Bladt Jensen fra Meny Skomagergade i Roskilde på førstepladsen og Danny Qvist fra SuperBrugsen i Havdrup som nummer to.

- Det er stort det her! Jeg tog det som en oplevelse, men at jeg nu står her som vinder, det havde jeg ikke regnet med. Og nu hvor jeg er nået så langt, så vil jeg træne 200 timer op til DM i januar og også gå efter guldet der. Jeg er rigtig glad og stolt, siger Ditte Bladt Jensen.

Hos ernæringsassistenterne blev vinderen Steffi Blinaa fra Plejecenter Skovvang i Slagelse.

- Det er bare så fedt. Jeg har fået et ordentligt selvtillidsboost. Jeg var mest med i konkurrencen for at rykke mine egne grænser og for at øve til min svendeprøve. Men nu har jeg fået blod på tanden, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at gøre det godt til DM, siger Steffi Blinaa.

DM i Skills holdes den 18.-20. januar i MCH i Herning.