De laver gynger til voksne

Roskilde - 04. juni 2017 kl. 12:10 Af Britt Nielsen

Det var et dokumentarprogram om den franske designer Coco Chanel, som inspirerede Christian Kielberg og Jesper Friis fra Concept Garden i Gadstrup ved Roskilde til at designe en gynge. I programmet gynger Coco Chanel på en stor gynge, som hænger fra et højt træ.

- Så faldt det hele på plads. fortæller Christian Kielberg, som er anlægsgartner.

Han havde en kunde, som havde et stort egetræ og gerne ville have noget specielt. Makkerparret søgte efter en designgynge, men kunne ikke finde nogen.

- Noget af det, vi aldrig har set, er en flot gynge. Det er altid noget med et rødt eller grønt stativ og til børn, siger Christian Kielberg.

Oprindelig har makkerparret lavet Concept Garden som en tegnestue til at designe haver. De har flere gode ordrer i bogen og har specialiseret sig i at tegne digitalt i 3D. Christian Kielberg bor med sin familie i Gadstrup, mens Jesper Friis bor i København. Hver især har de bygningsmæssig erfaring. De kører Concept Garden sammen, men har også hver deres firmaer derudover. Christian Kielberg som anlægsgartner, og Jesper Friis har en grafisk virksomhed, samt et firma, som laver plakater.

Det har taget otte-ni måneder fra idéen til gyngerne opstod, og til det første hold gynget er netop er landet fra produktionen.

Makkerparret har blandt andet tænkt over, hvordan gyngen kommer til at være lige. Det er ofte svært at hænge to reb helt lige, men de har lavet en detalje med en rille under gyngen, som gør det nemmere.

- Det er ikke til at have med at gøre at have en skæv gynge, siger Christian Kielberg og oplyser, at selv om der er 16 forskellige farver olie, vil de i første omgang kun føre to farver.

Metalarbejdet bliver laver i Danmark, træet i Estland og rebene i England. Gyngerne bliver lavet i to størrelser, så de passer til enten en eller to personer.

- Jeg har aldrig lavet noget før. Det har været en lang proces, og jeg er mega stolt af det dér, siger Christian Kielberg og peger på gyngerne.

- En ting er at stå og lave billeder, noget andet er at stå med produktet, påpeger Jesper Friis.

Concept Garden har blandt andet prøvet designet af på plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegaard, hvor flere af de ældre beboere fik sig en gyngetur.

- Det handler om erindring, siger Jesper Friis og fortæller, at det var sjovt at se, hvordan flere af beboerne ikke rigtig turde, men når de først havde været på gyngen, så kunne de næsten ikke slippe den igen.

- Det var det hele værd at se deres reaktioner. Gyngeturen er bare en særlig oplevelse, siger Jesper Friis og påpeger, at når man aktiverer kroppen, så aktiverer man også hjernen.

Foreløbig skal gyngerne hænge på et stort gods på Lolland, på en herregård i Sønderjylland, på en pastarestaurant i København, på Herthadalen i Lejre, samt på de to plejehjem Dagmarsminde i Græsted og Himmelev Gl. Præstegaard i Roskilde. Gyngerne kunne også ses på den store livstilsmesse på Ledreborg Gods i slutningen af maj.

Gyngerne er kun begyndelsen. De to mænd har planer om flere ting, hvor de fokuserer på at lave løsninger, som passer til den enkelte have. Eksempelvis arbejder de blandt andet med at lave et lidt specielt bålsted.

- Det er en sjov proces at lave de ting, som skal ind i haverne, siger Jesper Friis, mens Christian Kielberg forklarer, at de vil samarbejde med og sælge deres løsninger til havearkitekter.

I løbet af efteråret flytter Concept Garden ind på Musicon i Roskilde, hvor deres kontor bliver en del af containerbyen.

- Vi laver et kreativt rum, siger Jesper Friis, som sammen med Christian Kielberg har store forventninger til det netværk, de bliver en del af.