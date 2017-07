Smilet i Roskilde har indgået en aftale med Roskilde Bowling Center om tilbagevendende arrangementer, hvor ensomme kan mødes.

De bowler sig ud af ensomheden

Roskilde - 11. juli 2017 kl. 18:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Hvor var det bare super hyggeligt! Fed stemning og skønne mennesker! Jeg deltager helt sikkert næste gang.«

Sådan lød en af tilbagemeldingerne fra de godt 20 deltagere, som lørdag var med til Smilets bowlingarrangement i Roskilde Bowling Center med efterfølgende spisning på Restaurant Flammen på Ro's Torv.

Smilet er udsprunget af facebookgruppen af samme navn, der opstod i december 2016 for at bryde tabuet omkring ensomhed.

Siden da har Smilet udviklet sig til et landsdækkende fællesskab mod ensomhed med undergrupper opdelt i regioner, hvor alle på tværs af alder, køn og baggrund kan møde hinanden i øjenhøjde for at danne nye relationer og udvide deres netværk. Smilet adskiller sig fra andre lignende initiativer ved, at det er medlemmerne selv, der arrangerer begivenhederne, hvilket også gør, at de til tider kan opstå meget spontant.

I Roskilde og omegn er der igennem Smilet blevet skabt et lokalt sammenhold, hvor folk mødes både privat og ude i byen.

Tilbage i april blev der ligeledes og med stor tilslutning holdt et bowling-arrangement i Roskilde Bowling Center. Dette er nu godt på vej til at blive en fast tradition, da lokale medlemmer af Smilet og Roskilde Bowling Center har indgået et samarbejde.

Lørdagens bowlingarrangement var det andet i rækken, og fælles for alle deltagerne var, at de ikke kendte hinanden på forhånd, men alle kunne nikke genkendende til ensomhedsfølelsen. Det tilbagevendende bowling-arrangement hos Roskilde Bowling Center skal være en måde, hvorpå folk kan komme ud og møde ligesindede i stedet for at sidde alene derhjemme og føle sig ensomme.

Arrangørerne bag har allerede aftalt med Roskilde Bowling Center, at næste gang bliver fredag den 4. august med spisning i bowlingcentret fra klokken 18-19 og efterfølgende bowling, hvor de håber på at se både nye som gamle medlemmer deltage.

For at kunne se og tilmelde sig denne og fremtidige begivenheder skal man være medlem af facebookgruppen Smilet (Sjælland).